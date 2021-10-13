Türkiye'de En Çok Kazanan Oyunlar Açıklandı (Eylül 2021)

Oyunfor tarafından paylaşılan liste ile birlikte eylül ayında Türkiye'de en çok kazanan oyunlar gün yüzüne çıktı. Peki, eylül ayında en çok hasılat elde eden oyunlar neler? Liste ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Eylül 2021'de Türkiye'de En Çok Kazanan Oyunlar Neler?

Garena Free Fire PUBG Mobile Valorant Call of Duty: Mobile CS: GO Lords Mobile League of Legends Roblox Genshin Impact Rise of Kingdoms

Dijital oyun mağazası Oyunfor tarafından açıklanan verilere göre oyun satışları eylül ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5'lik bir büyüme elde etti. Oyun ve oyun içi satış rakamlarına dayanan veriler, mobil platformdaki satışlarda artış yaşandığını gözler önüne seriyor.

Oyunfor.com’un oyun ve oyun içi satış verilerine göre eylül ayında en çok kazanan oyun Garena Free Fire oldu. 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından yayımlanan battle royale oyunu, 2017 yılında Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti.

Listenin ikinci sırasında battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile yer aldı. Başarılı mobil oyun, ağustos ayında dünya genelinde en çok kazanan mobil yapımlar listesinde ilk sırada yer almıştı.

Riot Games firmasının ilk FPS oyunu olan Valorant, paylaşılan listenin üçüncü sırasında konumlandı. Kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe sahip olan video oyunu, 2020 yılının haziran ayında oynaması ücretsiz olarak çıkmıştı. Dördüncü sırada ise Call of Duty: Mobile yer aldı.

Beşinci sırada Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) bulunuyor. Valve tarafından geliştirilen ve yayımlanan CS: GO, 21 Ağustos 2012 tarihinde satışa sunulmuştu. Dünya çapında çok popüler olan FPS oyunu geçtiğimiz yıllarda oynaması ücretsiz olmuştu.

Gerçek zamanlı strateji oyunu Lords Mobile, paylaşılan listenin altıncı sırasında yer aldı. Yedinci sırada dünyanın en popüler MOBA oyunlarından bir tanesi olan League of Legends isimli yapım bulunuyor. Sekizinci sırada çevrim içi oyun platformu Roblox yer alırken dokuzuncu sırada ise Genshin Impact konumlandı. Son sırada ise Rise of Kingdoms isimli mobil oyun bulunuyor.