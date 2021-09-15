Ağustosta Türkiye'de En Çok Kazanan Oyunlar Açıklandı

Oyunfor tarafından paylaşılan liste ile birlikte ağustos ayında Türkiye'de en çok kazanan oyunlar gün yüzüne çıktı. Peki, ağustos ayında en çok hasılat elde eden oyunlar neler? Listeye dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'de En Çok Kazanan Oyunlar Listesi (Ağustos)

PUBG Mobile Garena Free Fire Valorant Call of Duty: Mobile Counter Strike: Global Offensive Lords Mobile League of Legends Resident Evil Village Roblox Fetih: Altın Çağ

Dijital oyun mağazası Oyunfor tarafından açıklanan verilere göre oyun satışları ağustos ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8'lik bir büyüme elde etti. Oyun ve oyun içi satış rakamlarına dayanan veriler, mobil platformdaki satışlarda artış yaşandığını gözler önüne seriyor.

2021 yılının başından beri konsol ve PC platformlarındaki satışlarda yaşanan düzenli düşüşün ağustos ayında da devam ettiği açıklanırken satışların yüzde 69’luk bölümünü mobil oyunların oluşturduğu belirtildi.

Oyunfor.com’un oyun ve oyun içi satış verilerine göre ağustos ayında en çok kazanan oyun PUBG Mobile oldu. Battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile, geçtiğimiz ay dünya genelinde en çok kazanan mobil yapımlar listesinde ilk sırada yer almıştı.

Listenin ikinci sırasında 111 Dots Studio tarafından geliştirilen ve Garena tarafından yayımlanan Garena Free Fire isimli popüler battle royale oyunu bulunuyor. 2017 yılında çıkışını gerçekleştiren mobil oyun özellikle son dönemde büyük bir popülerliğe sahip.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında Riot Games firmasının ilk FPS oyunu olan Valorant yer aldı. Kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe sahip olan video oyunu, 2020 yılının haziran ayında oynaması ücretsiz olarak çıkışını gerçekleştirmişti.

Call of Duty: Mobile, paylaşılan listenin dördüncü sırasında konumlanırken Counter Strike: Global Offensive ise beşinci sırada yer aldı. Paylaşılan listenin altıncı sırasında Lords Mobile isimli oyun bulunuyor.

Capcom tarafından geliştirilen ve yayımlanan Resident Evil Village isimli korku oyunu sekizinci sırada yer aldı. Dokuzuncu sırada çevrim içi oyun platformu Roblox yer alırken onuncu sırada ise Fetih: Altın Çağ isimli yapım konumlandı.