Türkiye'de En Çok Kullanılan Emojiler Belli Oldu

Facebook'un paylaşmış olduğu veriler ile Türkiye'de en çok kullanılan emojiler de açıklığa kavuşmuş oldu. X, Y ve Z kuşağının kullandığı emojiler de dahil olmak üzere çeşitli bilgilerin yer aldığı veriler, Türklerin en çok kullandığı emojilerin nelerden oluştuğunu gösterdi.

Türkiye'de En Çok Kullanılan Emojiler Neler?

Facebook, Dünya Emoji Günü'nü kutlamak üzere dünyanın en çok hangi emojileri kullandığına dair ayrıntılı bir infografik paylaştı. Şirketin aktarmış olduğu bilgilere göre Facebook'ta geçtiğimiz 3 ay içinde 15 milyondan fazla nazar boncuğu emojisi kullanıldı. Favori emojiler ise cinsiyet ve jenerasyona göre değişiklik gösteriyor.

Son 3 ay içinde Facebook'ta paylaşılan gönderilere bakıldığında X jenerasyonuna dahil olan kişilerin en çok kullandığı emojiler birleştirilmiş eller, öpücük gönderen yüz ve gül emojilerinden oluştu. Y jenerasyonunun en çok kullandığı emojiler sevinç gözyaşları ile gülen yüz, gözleriyle gülen yüz ve kahkaha atan yüz oldu.

Sevinç gözyaşları ile gülen yüz Z jenerasyonun da en çok kullandığı emojilerden biri oldu. Z kuşağının son 3 ayda en çok kullandığı ikinci emoji kırmızı kalp, üçüncüsü ise kahkaha atan yüz oldu. Türkiye'de en çok kullanılan içecek emojisi de kahve oldu.

Kadınlar ve erkekler arasında en çok kullanılan emojiler ayrımına gidecek olursak kadınların ilk 5'inde öpücük gönderen yüz, kırmızı kalp, sevinç gözyaşları ile gülen yüz, kollarını kavuşturan insan ve kalpli gülen yüz bulunuyor. Erkeklerin ilk 5'inde ise sevinç gözyaşları ile gülen yüz, kendini beğenmiş gülen yüz, kahkaha atan yüz, kırmızı kalp ve gözleriyle gülen yüz emojileri yer alıyor.

Z jenerasyonu genellikle sevinç gözyaşları ile gülen yüz emojisini kullanırken bu emojiyi de kırmızı kalp ile kahkaha atan yüz takip ediyor. Y jenerasyonunun da en çok kullandığı emojinin başında sevinç gözyaşları ile gülen yüz geliyor. Sevinç gözyaşlarıyla gülen yüzü ise kendini beğenmiş yüz emojisi ve kahkaha atan yüz emojisi izliyor. X jenerasyonu diğer jenerasyonlardan biraz daha farklı. Bu jenerasyonun ilk tercihi birleştirilmiş eller, ikincisi öpücük atan yüz, üçüncüsü gül emojisi.