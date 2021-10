Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı (2021)

Türkiye'de en çok satılan oyunlar belli oldu. Peki, 2021 yılında Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore üzerinden en fazla hangi oyunlar satıldı? Paylaşılan listenin ilk sırasında popüler futbol oyunu yer alıyor.

Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar Listesi

eFootball PES 2021 Resident Evil Village FIFA 21 Football Manager 2021 Deathloop NBA 2K21 Mount & Blade II: Bannerlord Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin MXGP 2020: The Official Motocross Videogame Mortal Kombat 11 Ultimate Edition

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore'da 2021 yılının ilk dokuz ayında en fazla satılan oyunların listesi paylaşıldı. Listenin büyük bir kısmını spor türündeki yapımlar oluşturdu. Paylaşılan listenin ilk sırasında eFootball PES 2021 isimli futbol oyunu bulunuyor.

Playstore'da en çok satılan oyunlar listesinin ikinci sırasında Resident Evil Village yer aldı. Capcom tarafından RE Engine isimli oyun motoru ile geliştirilen korku oyunu, 1 Mayıs 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Resident Evil serisinin sekizinci oyunu çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.

Üçüncü sırada dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan FIFA 21 bulunuyor. Electronic Arts tarafından geliştirilen futbol oyunu, 5 Ekim 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Dördüncü sırada ise Football Manager 2021 isimli menajerlik oyunu konumlandı.

Arkane Studios tarafından geliştirilen Deathloop, en çok satılan oyunlar listesinin beşinci sırasında yer aldı. Yayımcılığını Bethesda Softworks isimli şirketin üstlendiği video oyunu, 14 Eylül 2021 tarihinde satışa sunulmuştu. PC ve PlayStation 5 platformlarına çıkan yapım, sahip olduğu grafikler, oynanış mekaniği ve senaryo ile dikkat çekiyor.

Altıncı sırada NBA 2K21 yer aldı. Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K Sports tarafından yayımlanan basketbol oyunu, çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti. Yedinci sırada ise TaleWorls tarafından geliştirilen Mount & Blade II: Bannerlord bulunuyor.

Sekizinci sırada Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin yer alırken dokuzuncu sırada ise MXGP 2020: The Official Motocross Videogame bulunuyor. Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, paylaşılan listenin son sırasında yer aldı.