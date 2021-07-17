Türkiye'de En Çok Yatırım Yapılan Sektörler Açıklandı

StartupCentrum tarafından yayımlanan bir rapor ile birlikte 2021 yılının ilk yarısında Türkiye'de en çok yatırım yapılan sektörler belli oldu. Yatırım yapılan sektörler arasında oyun sektörü dikkat çekiyor. Paylaşılan listeye ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'de En Çok Yatırım Yapılan Sektörler Neler?

Teslimat - 428 milyon dolar Oyun - 236 milyon dolar Finans - 8 milyon dolar Ulaşım - 6,5 milyon dolar CRM & Satış - 2,6 milyon dolar Veri & Analitik - 2,1 milyon dolar Lojistik - 1,9 milyon dolar Danışmanlık - 1,7 milyon dolar Sağlık - 1,4 milyon dolar Robot - 1,2 milyon dolar E-ticaret - 1,15 milyon dolar Alışveriş - 1,05 milyon dolar Tarım - 1 milyon dolar Giyilebilir teknoloji - 1 milyon dolar İş geliştirme - 1 milyon dolar

Global start-up topluluğu StartupCentrum, 2021 yılının ilk yarısında ülkemizdeki girişimlere yapılan yatırımlara ilişkin bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre bu yılın ilk 6 ayında girişimlere toplamda 704 milyon dolar yatırım yapıldı.

428 milyon dolar yatırım yapılan teslimat sektörü, en fazla yatırım yapılan sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Paylaşılan listenin ikinci sırasında 236 milyon dolar ile oyun sektörü konumlandı. Böylece 2021 yılının ilk yarısında yapılan toplam yatırımın yüzde 34'ü oyun sektörüne yapılmış oldu.

Listenin üçüncü sırasında 8 milyon dolar ile finans sektörü bulunuyor. 2,6 milyon dolar tutarında yatırım yapılan CRM & satış sektörü, listenin beşinci sırasında yer aldı. Altıncı sırada ise 2,1 milyon dolar ile veri & analitik sektörü bulunuyor.

StartupCentrum tarafından paylaşılan listenin yedinci sırasında 1,9 milyon dolar ile lojistik sektörü yer alırken sekizinci sırada ise 1,7 milyon dolar ile danışmanlık sektörü konumlandı. Bu yılın ilk yarısında 1,4 milyon dolar tutarında yatırım alan sağlık sektörü, listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

Paylaşılan listenin onuncu sırasında 1,2 milyon dolar yatırım ile robot sektörü bulunuyor. Robot sektörünü e-ticaret, alışveriş, tarım, giyilebilir teknoloji ve iş geliştirme takip etti.