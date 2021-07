Türkiye'de Gerçekleşen Siber Saldırıların Sayısı Açıklandı

WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından elde edilen veriler ile birlikte Türkiye'de gerçekleşen siber saldırıların sayısı belli oldu. Ülkemizde 2021 yılının ilk 6 ayında yüz binlerce siber saldırı gerçekleşti. Bu saldırıların yarısından fazlasını "Gen. Variant" isimli kötü amaçlı yazılımlar oluşturuyor.

2021'de Türkiye'de Gerçekleşen Siber Saldırılar 288 Bini Aştı

Ülkemizde 2021 yılının ilk yarısında 288 bin 445 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre meydana gelen siber saldırıların yüzde 11'ini sıfırıncı gün (zero-day) saldırıları oluşturdu.

Saatte 67 adet siber saldırının yaşandığını belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, bu saldırıların büyük bir kısmını "Gen. Variant" olarak isimlendirilen kötü amaçlı yazılımların oluşturduğunu söyledi. Evmez, geçtiğimiz yılın aynı döneminde en sık rastlanılan kötü amaçlı yazılım türünün "Exploit" olduğunu belirtti.

Kötü amaçlı yazılımların her geçen gün çeşitlenerek kurumları ve bireyleri etkisi altına aldığını belirten WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Evmez, artan saldırılara karşı firmaların ve bireysel kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

WatchGuard Tehdit Merkezi'ne Firebox isimli UTM cihazından gelen verilerle hazırlanan rapora göre Türkiye'de 2021 yılının ocak ve haziran ayları arasında her gün 1.611, her saat 67 ve her dakika 1 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı meydana geldi.

WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından elde edilen verilere göre ağ güvenliği saldırılarında da artış yaşandı. 2021 yılının ilk yarısında 31 bin 613 adet ağ güvenliği saldırsının yaşandığı belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre bu saldırıların büyük bir kısmını "Web Brute Force Login" oluşturdu. Evmez, ağlara girmek için şifreleri çözmeyi hedefleyen siber suçluların saldırılara devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de ağ güvenliğine yönelik saldırılarda ilk sırada Brute Force saldırılarının yer aldığı açıklandı. Bunun sebeplerinden bir tanesinin şifre veri tabanlarına Dark Web üzerinden bilgisayar korsanlarının kolay erişebilmesi olduğunu ifade eden WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Satış Mühendisi Alper Onarangil, bu durum karşısındaki eksikliğin en önemli sebebinin siber güvenlik önlemleri arasında bulunan şifre güvenliğinden kaynaklandığının altını çizdi.

Şirketlerin ve bireysel kullanıcıların mutlaka güvenli ve kompleks şifreler kullanması gerektiğini söyleyen Onarangil, çok faktörlü kimlik doğrulama çözümü AuthPoint ile şifrelerin güvenliğinin üst düzey sağlandığını belirtti.