Türkiye'de İlk: Koronavirüsü Teşhis Eden Köpek Yetiştirildi

Ülkemizde koronavirüsü teşhis eden köpek yetiştirildi. Border Collie ırkı köpek, koronavirüsü neredeyse %100 oranında doğru tespit edebilme yeteneğine sahip.

Koronavirüsü Teşhis Eden Köpek Yetiştirildi

T24'ün haberine göre, köpeği yetiştirmek için Ankara Üniversitesi ile TÜBİTAK'ın öncülüğünde 5 farklı kurumun destek verdiği aktarılan bilgiler arasında. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan tarafından yapılan açıklamada yüzde 100'e yakın oranda koronavirüs'ün teşhisinin yapıldığı bilgisi verildi.

Prof. Dr. Ender Yarsan açıklamasından cümleler şu şekilde:

"Ülkemiz adına son derece önemli bir çalışma. Hem hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi ve buna bağlı olarak koruyucu hekimlik uygulamalarının ortaya konulmasında, sağlık noktasında önemli bir yaklaşım. Ekonomik anlamda da önemli bir çalışma.

Uluslararası yapılan çalışmalarda genellikle metodoloji noktasında büyük bir gizlilikle yürütülen çalışmalar bunlar. Dolayısıyla arkadaşlarımız da bu metot noktasındaki yaklaşımları uzun soluklu bir çalışma niteliğinde değerlendirdiler ve ülkemize özgü olacak bir şekilde de bu metodu ortaya koymuş oldular."

1. Ayda Geliştirildi

Köpek Uzmanı Veteriner Hekim Tarkan Özvardar yaptığı açıklamada yaklaşık 1 buçuk ayda geliştirmelerin yapıldığını söyledi.

Özvarda şunları söyledi:

"Yaklaşık olarak 1 buçuk ayda geliştirdik. 1 buçuk ayda da köpeğin çalışması. Ancak burada üzerine basmak isterim, bu köpek daha önce dedektörlük çalışması yapmamış bir köpek. Burada ispat etmek istediğimiz şey, hiçbir teknolojik alet köpek burnunu yakalayamaz.

Biz ortalama yüzde 97'yi yakaladık. Çok önemli olan bir şey de bilimsel altyapılı bir çalışma olması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi-TÜBİTAK işbirliği ile yaptık. Özellikle bu tip bir çalışma yapmak istedim ki, sıradan bir köpek bile bu organizasyonu kısa bir süre içerisinde çok başarılı bir şekilde başarabiliyor" ifadelerini kullandı."

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.