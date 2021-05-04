Türkiye'de İnternette Geçirilen Günlük Süre Açıklandı

Türkiye'de internette geçirilen günlük süre belli oldu. Aktarılan bilgilere göre Türkiye'de gün içerisinde dijital ortamda geçirilen süre dünya ortalamasının üzerinde. Paylaşılan istatistiki bilgilere ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'de İnternette Geçirilen Günlük Süre Dikkat Çekiyor

İnternet kullanımı yıllar içerisinde önemli ölçüde yaygınlaştı. Öyle ki dünya genelinde internet kullanıcı sayısı 2015 yılında 2 milyar 831 milyon iken 2018 yılında ise 3 milyar 753 milyona yükseldi. Bu sayı, 2020 yılında 4 milyar 538 milyona ulaştı.

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen internete ilişkin bazı istatistiki bilgiler paylaşıldı. Ajans Press'in WeAreSocial verilerinden elde ettiği bilgilere göre dünya genelinde dijital ortamda geçirilen günlük sürenin ortalaması 6 saat 43 dakika. Ülkemizde internette geçirilen sürenin 7 saat 29 dakika olduğu açıklandı. Dolayısıyla Türkiye'de dijital dünyada geçirilen süre dünya ortalamasının üzerinde.

İnternette en çok zaman geçiren ülkenin Filipinler olduğu açıklandı. Filipinler'de internette geçirilen sürenin 9 saat 45 dakika olduğu belirtildi. Akıllı telefon üzerinden mobil internet aracılığı ile dijital ortama bağlanan kişilerin sayısı da oldukça yüksek. Aktarılan bilgilere göre 4 milyar 18 milyon kişi mobil internet kullanıyor.

Ajans Press isimli medya takip kurumu, internet ile ilgili medyada yer alan haberlerin sayısını analiz etti. Ajans Press tarafından dijital basın arşivi üzerinden derlenen bilgilere göre 2020 yılının başından itibaren internet ile ilgili 217 bin 442 haber yayımlandı. E-ticaret platformları ile ilgili yayımlanan haber sayısı 24 bin 895'e yükseldi. Kuryeler ile ilgili yayımlanan haber sayısının ise 5 bin 186 olduğu açıklandı.

5G, Türkiye'de Ne Zaman Kullanılmaya Başlanacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 5G yol haritasının detaylarını paylaşmıştı. Bakan Yardımcısı Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: