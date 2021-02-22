Türkiye'de Kripto Paralara Vergi Gelecek Mi? Özgür Demirtaş'tan Açıklama

Finans profesörlerinden Özgür Demirtaş, kripto paralar ile ilgili Clubhouse'da bir konuşma yaptı ve konuşmada kripto paralara vergi getirilip getirilmeyeceği ile ilgili görüşlerini paylaştı. Türkiye'de kripto paralara vergi gelecek mi? Özgür Demirtaş tarafından yapılan açıklama ve ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'de Kripto Paralara Vergi Gelecek İddiası

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Clubhouse'da yaptığı konuşmada "2020 yılında kripto paralardan kazanç sağladıysanız vergi ödemek için kenara para ayırın. Bu durum, devletlerin kriptoları para olarak mı kabul edecek (o zaman vergi yok), security gibi mi (yaklaşık %20 vergi olur) ya da emtia mı olacağına karar vermesine göre şekillenecek" cümlelerine yer verdi.

Özgür Demirtaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

"Devletler 3 şey yapabilir. 1) Kripto paraları para kabul edebilirler o zaman vergi söz konusu olmaz. 2) Security kabul ederlerse ortalama bir vergi, 3) Emtia kabul ederlerse daha yüksek capital gain vergisi alabilirler. Peki bana sorsalar ne olmasını isterim?

Beni tanıyanlar bu sorunun yanıtını biliyor. Elbette Kripto paralar adı üstünde paradır ve vergi olmamalıdır. Ama devletlere bu konuda güvenen kaç kişi var? Gelelim geriye dönük işleyip işlemeyeceğine. Bu hukuki bir konu, benim alanım değil."

Devletler 3 şey yapabilir. 1) Kripto paraları para kabul edebilirler o zaman vergi söz konusu olmaz. 2) Security kabul ederlerse ortalama bir vergi, 3) Emtia kabul ederlerse daha yüksek capital gain vergisi alabilirler. Peki bana sorsalar ne olmasını isterim? — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 21, 2021

Sizler Özgür Demirtaş'ın yaptığı açıklaa hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Şu anda resmi makamlar tarafından kripto paralar hakkında bir açıklama gelmiş değil. İlerleyen günlerde bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.

1 Bitcoin Kaç Para?

22 Şubat 2021 itibari ile 1 Bitcoin 377.140,49 TL'ye tekabül ediyor.

Kripto paralara bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz diyebiliriz. Bitcoin başta olmak üzere tüm sanal paralar ile dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir insana bu sanal para birimiyle ödeme yapmak mümkün.

Kripto para birimi 17Aralık itibarıyla 20.842.90 dolar değerine ulaşmıştı. Bitcoin'in önceki en yüksek seviyesi 30 Kasım'da 19.850 dolar olmuştu. Bitcoin, 2018'de yaklaşık 3.000 dolar'a kadar düşen çöküşünün ardından 2020 boyunca yavaşça yükseldi. Bitcoin Aralık 2017'de de neredeyse 20.000 dolar'a ulaşmıştı.