Türkiye'de Kullanılan Koronavirüs Aşısına Çin'den İtiraf!

Türkiye'de kullanılan koronavirüs aşısı ile ilgili Çin'den oldukça önemli bir açıklama geldi. Çin devletine bağlı olarak çalışan Hastalık Kontrol Merkezi, ülkede geliştirilen COVID-19 aşılarının koruma oranını arttırmak için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Türkiye'de Kullanılan Koronavirüs Aşısı İçin Gelen İtiraf

Ülkemizde uzun bir süredir uygulanan ve uygulanmaya devam eden Çin merkezli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı hakkında Çin'den ilginç bir itiraf geldi. Çin devletine bağlı Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Gao Fu, ülkede geliştirilen aşılarda bir sorun olduğunu itiraf etti.

Çin'de geliştirilen COVID-19 aşılarının koruma oranını arttırmak için aşıları karıştırmayı düşündüklerini belirten Gao Fu, aşıların dozlarında da bir değişikliğe gitmeyi planladıklarını söyledi. Sözcü'deki habere göre Gao Fu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hastalık Kontrol Merkezi mevcut aşılarının yüksek olmayan etkililik oranı sorununu çözmeyi düşünüyor” şeklinde konuştu.

Çin Dış İlişkiler Konseyinde küresel sağlık alanında uzman olan Yanzhong Huang, konu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Huang, yaptığı açıklamada, ilk kez bir devlet görevlisi, aşının koruyuculuk oranının endişe verici olduğunu açıkladı" ifadelerini kullandı.

Çin'in mart ayı itibarıyla 20'yi aşkın ülkeye aşı ulaştırdığını belirten Financial Times, yaklaşık olarak 40 milyon doz aşınının ülkelere gönderildiğini ifade etti. Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının tek dozu yüzde 3 oranında etkinliğe sahip. İki doz aşının ise etkinlik oranı yüzde 56 seviyesinde.

Yerli Koronavirüs Aşısı İçin Gönüllüler Aranıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün yerli koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Aşı çalışmaları için gönüllülerde hangi şartların arandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaşları aşı çalışmaları için gönüllü olmaya davet etmişti.

Oktay, "Buradan herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı ve henüz aşı yaptırmamış, henüz koronavirüse yakalanmamış vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyorum. Ne kadar çok gönüllümüz olursa aşı çalışmasında o kadar hızlı şekilde sona geliriz" ifadelerine yer vermişti.

Erciyes Üniversitesinin yürüttüğü faz 3 aşamasında bir aşı çalışmasının olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kısmet olursa nisan sonu itibarıyla son aşamayı uyguluyor olacak. Dolayısıyla burada da gönüllerimize çok daha fazla ihtiyacımız olacak" şeklinde konuşmuştu.