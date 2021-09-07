Bakan Koca Açıkladı: Türkiye'de 2 Kişide Mu Varyantı Görüldü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü duyurdu. Peki, ülkemizde görülen söz konusu varyant nedeni ile yeni tedbirler gelecek mi? Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Mu Varyantı Nedeniyle Yeni Tedbirler Gelecek mi?

AA'daki habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Mu isimli varyant ile ilgili yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı."

Türkiye'deki koronavirüs vakalarının yüzde 90'ından fazlasının Delta veya Delta Plus olduğunun altını çizen Bakan Koca, iki doz aşı yapılanların sayısının artması ile birlikte vakaların giderek düşeceğini düşündüğünü ifade etti. Sağlık Bakanı, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi klasik tedbirlere uyulması gerektiğini açıkladı.

Toplumsal bağışıklık oranına dair bir soru üzerine Bakan Koca, 18 yaşın üzerinde en az bir doz aşı olan kişilerin oranının yüzde 80'lerde, iki doz olanların oranının ise yüzde 62'lerde olduğunu söyledi ve "Dolayısıyla biz yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için" dedi.

"Toplumsal bağışıklık yüzde 85'te olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, şu anda en az 30 milyona yakın yeni tip koronavirüs aşısının bulunduğunu ve aşıların gelmeye devam ettiğini söyledi.

TURKOVAC Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

TURKOVAC aşısına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bakan Fahrettin Koca, seri üretime en geç 1,5-2 ay içerisinde geçmek istediklerini belirtti ve "Hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

Okullar Tekrar Kapatılacak mı?

Okulların koronavirüs salgınından dolayı yeniden kapatılma ihtimaline ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, okulları kapatmak istemediklerini söyledi ve "Çünkü artık 'elimizde aşımız var' diyoruz. O nedenle vatandaşımız aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inanıyoruz" sözlerine yer verdi.

Şu anda dünya genelinde en fazla aşının yapıldığı 8. ülke olduğumuzu belirten Sağlık Bakanı Koca, "Avrupa'da, Almanya'dan sonra ikinci ülkeyiz, zannediyorum 2-3 hafta içerisinde Almanya'yı da geçen dozda bir uygulamamız oluyor olacak" dedi.