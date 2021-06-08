Türkiye'de Üretilen Redmi 9T Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Türkiye'de üretilen Redmi 9T tüketicilerin beğenisine sunuldu. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, Türkiye'de açtığı fabrikada ürettiği giriş seviyesi telefonun 2.799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu duyurdu.

Türkiye'de Üretilen Realme C21 Özellikleri ve Fiyatı Neler?

Ekran: 6,53 inç, IPS LCD

6,53 inç, IPS LCD Çözünürlük: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel İşlemci: Snapdragon 662

Snapdragon 662 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 6000 mAh

6000 mAh İşletim Sistemi: Android 10, MIUI 12

Android 10, MIUI 12 Ağırlık: 198 gram

198 gram Fiyat: Redmi 9T 4 GB + 64 GB'ı 2,799 TL / Redmi 9T 4 GB + 128 GB'ı 2,999 TL

6,53 inç ekran büyüklüğüne sahip model, kullanıcılara 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan telefonun ağırlığı 198 gram. Telefon, Android 10 işletim sistemine ve MIUI 12 kullanıcı arayüzüne sahip. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 3 sayesinde çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor.

Gücünü Snapdragon 662 işlemcisinden alan model 4 ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte geliyor. Cihazda 64 GB ve 128 GB dahil olmak üzere iki farklı depolama alanı bulunuyor. GPU tarafında ise Adreno 610 tercih edildi.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 48 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde de derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Telefon, ultra geniş açılı kamerası sayesinde büyük grup ve geniş manzara çekimlerinde fotoğrafların kırpılmasının önüne geçiyor 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ise profesyonel seviyede bokeh ve çarpıcı yakın plan çekimler yapılabilmesine olanak tanıyor.

18W hızlı şarj teknolojisine sahip olan 9T'de 6000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Parmak izi okuyucusunun yer aldığı telefonda USB Type-C 2.0 ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.