Türkiye'deki Asemptomatik Vaka Oranı Açıklandı

Türkiye'deki asemptomatik vaka oranı belli oldu. Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet İnal, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Türkiye'deki Asemptomatik Vaka Oranı Nedir?

Ülkemizdeki asemptomatik vaka oranına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Dr. Ahmet İnal, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Toplumda halen yüzde 10 civarında asemptomatik vaka görülüyor. Biz laboratuvardaki arkadaşlarımızla da konuşuyoruz, yaklaşık yüzde 10, diye bize bildiriyorlar. Bunlar hiçbir şekilde semptom bildirmeyen vakalar" dedi.

Tam kapanma döneminde vaka sayılarının düştüğünü belirten Dr. Ahmet İnal, "Olumlu etkisini gördük. 60 binli vakalardan 7 binli vakaları gördük sonrasında dün 9 binli rakamlara gelerek, kıpırdanma oldu" ifadelerini kullandı.

Tam kapanmanın etkilerinin 1 hafta daha süreceğini belirten Dr. İnal, bu süreçte dikkat edilmediği takdirde vakaların tekrar artmaya başlayabileceğinin altını çizdi. Bu sebepten ötürü maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere tüm kurallara uymamız gerektiğini belirten Dr. İnal, şu ifadeleri kullandı:

"Biz buna dikkat etmezsek tekrar kısıtlama gelecek. Yaz dönemi de geliyor. Kısıtlamanın insanların canını sıkacağı kesin. Bu kurallara dikkat ettiğimiz zaman da kısıtlamanın geleceğini düşünmüyoruz."

Ev ziyaretlerinin bulaşı arttıran en büyük faktör olduğunu söyleyen Dr. İnal, ev ziyaretlerinin devam ettiğini ve bu süreçte vakaların arttığını ifade etti. Dr. İnal, "Ev ziyaretleri ne kadar artarsa vakaların da o kadar artması mümkün" sözlerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Özellikle 100 binli vaka sayılarına baktığımız zaman bazı illerde bu sayının yüksek olduğunu görüyoruz. Kayseri de bunlardan biri. Bizim şehrimiz de dahil olmak üzere bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Ev ziyaretlerini ertelemek gerekiyor."

Türkiye’nin Koronavirüsteki Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 27 Mayıs tarihinden itibaren toplam ağır hasta sayısı 1.504 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 46 bin 970'e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 5 milyon 70 bin 815 olduğu açıklandı. 27 Mayıs'ta vaka sayısı 8 bin 426, hasta sayısı 673, vefat sayısı 183 ve iyileşen sayısı 13 bin 102 oldu.