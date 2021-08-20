Türkiye'deki Delta Varyantı Yoğunluğu Açıklandı: Yeni Kapanma Olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Delta varyantı yoğunluğu ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca, "Yeni bir kapanma olur mu?" sorusunu da yanıtladı. Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'deki Delta Varyantı Yoğunluğu Yüzde 90'ı Geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Delta varyantına ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu. Hürriyet'teki habere göre Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Şu an Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti" şeklinde konuştu.

Delta Plus varyantının da giderek artmaya başladığını ifade eden Bakan Koca, Delta Plus'In şu an yüksek oranda olmadığını fakat hızlı şekilde arttığını söyledi. Bakan Koca, "Bu varyant değişikliği toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.

Daha önce 1,5 metre ile sağlanan korumanın şimdi 2 metre ile sağlanabileceğini belirten Bakan Koca, tedbirler ile birlikte hayata devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Koca, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını, kapalı ortamlardan mümkün mertebe uzak kalmayı hassasiyetle uygulamalıyız" sözlerini kullandı.

"Yeni bir kapanma olur mu?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fahrettin Koca, yeni dönemde COVID-19 nedeni ile kapanma düşünmediklerini, bu konuyu gündeme de almadıklarını söyledi. Sputnik V aşısının durumu ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozları farklı. Farklı olan ikinci dozu gelmediği için aşılamayı başlatmadık, bekliyoruz."

2 Doz Aşı Olup Hayatını Kaybeden Olmadı

Sağlık Bakanı tarafından açıklanan en önemli bilgilerin başında ise aşılı ölüm oranı geliyordu. Bakan, henüz Türkiye'de iki doz aşı olup hayatını kaybeden kimse olmadığının altını çizdi.

BioNTech ya da mRNA aşısı için şu anda üçüncü bir doza ihtiyaç olmadığının altını çizen Bakan Koca, "Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Dolayısıyla bizim şu an 3,5-4 aylık sonuçlarımız elimizde" dedi.

Şu ana kadar ek üçüncü bir doza ihtiyaç görünmediğini ifade eden Bakan Fahrettin Koca, "Fakat önümüzdeki süreçte, takiple, ne zaman gerekip gerekmediğini de söylemiş olacağız" sözlerine yer verdi.

Öğretmenlerin aşılanma oranına dair önemli bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Koca, en az bir doz aşı olan öğretmenlerin oranının yüzde 81 seviyesinde olduğunu belirtti ve "İki doz aşısını tamamlamış öğretmenler yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının üzerinde" ifadelerini kullandı.