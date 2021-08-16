Türkiye'deki Girişimlere Yapılan Yatırım Rekor Seviyeye Ulaştı
Türkiye'deki girişimlere yapılan yatırım yeni bir rekor değeri gördü. Peki, yerli girişimler 2021'nin ikinci çeyreğinde ne kadar yatırım aldı? İşte detaylar!
KPMG Türkiye ve 212 iş birliği ile hazırlanan "Türkiye Start-up Yatırımları Raporu" ile elde elde edilen verilere göre Türkiye'deki girişimlere yapılan yatırım rekor seviyeye ulaştı. 2021 yılının ikinci çeyrek dönemine odaklanılan, 3 aylık incelemelerin bulunulduğu raporla beraber yeni bir rekor seviyesine ulaşıldığı gözlemlendi.
KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, rapor hakkında yapmış olduğu açıklamada şu sözleri kullandı:
"Aşılanmayla birlikte küresel makroekonomik durum istikrar kazanmaya başladı ve bu da dünya çapında olumlu bir atmosfer yarattı. Geleceğe yönelik belirsizlik önceki dönemlere kıyasla azalırken, küresel girişim piyasası 2021 yılı birinci çeyreğindeki rekor yatırım hacmini geride bırakarak yeni bir rekora imza attı. Bu nedenle 2021’in ikinci çeyreği için toparlanma ve iyimserlik dönemi diyebiliriz."
Türkiye'deki Girişimlere Yapılan Yatırım 2. Çeyrekte Rekor Değerine Ulaştı
212'nin kurucu ortağı Ali Karabey, start-up yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "2021’in ikinci çeyreğinde 57 girişimin aldığı toplam yatırım, tüm zamanların rekorunu kırarak 727 milyon dolara ulaştı" dedi ve açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Kişi başına düşen melek yatırım ve girişim sermayesi yatırımlarına bakıldığında ise Türkiye’de 2021 ikinci çeyreğinde kişi başına 8,8 dolar yatırım yapıldı. Bu rakam iki sene önce 1 dolar seviyesindeydi. 2021’de kurulan 91 milyon dolarlık beş yeni fonun eklenmesi, yatırımların hızlanarak devam edeceğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'deki start-up'ların başarılarının katlanarak artacağını öngörüyoruz."
Vivo Türkiye'ye 20 Milyon Dolar Yatırım Yaparak İlk Tesisini Açtı!
Vivo, Türkiye'ye 20 milyon dolar yatırım yaparak ilk üretim tesisinin açılışını yaptı. Dünyanın eni yi akıllı telefon üreticilerinden biri olan Vivo, Kocaeli'nde yer alan Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde (GGOSB) yeni açılan üretim tesisini duyurdu.
Türkiye'deki Girişimlerin Yükselişi Sürüyor
Türkiye'deki girişimlerin yükselişi devam ediyor. Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Özge İlhan, Türkiye'de girişim yatırımlarının hacminin 2021 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 43 artış göstererek toplam 57 işlemle 727 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığını ve çeyrek bazında yeni bir rekora ulaştığını söyledi.
2021 yılının ikinci çeyreğinde toplam yatırım hacminin yüzde 97'sini oluşturan, yatırım tutarı 100 milyon doları aşan iki mega işlem gerçekleştiğini belirten İlhan, bunlardan ilkinin 550 milyon dolarlık yatırım alarak 7,5 milyar dolar değerleme ile decacorn olmaya bir adım yaklaşan Getir, ikincisininse 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolarlık yatırım alan Dream Games olduğunu belirtti.
Türkiye'deki Girişimlere Yapılan Yatırım Raporunda Öne Çıkanlar
- Rapora göre küresel girişim yatırımları, 2021 yılının ikinci çeyreğindeki 153 milyar dolarlık rekor yatırım hacminin yanı sıra aynı dönemde yeni unicorn sayısında da 136'ya ulaşarak yeni bir rekora imza attı.
- Hızlı teslimat ve lojistik, oyun, pazar alanı ve fintech sırasıyla işlem hacmine göre en çok yatırım alan sektörler oldu.
- Türkiye'nin oyun sektöründeki girişimleri büyümeye devam etti. Yatırımcı ilgisi olarak ele alındığında oldukça popüler bir sektör olan oyun sektörü popülerliğini hala koruyor. İkinci çeyrekteki en büyük 10 işlemden üçü oyun sektöründe gerçekleşen Dream Games, Uncosoft ve Veloxia işlemleri oldu.
- 2021 ikinci çeyrekte en büyük 10 işlemin beşi satın alım, geri kalanı yatırım olarak gerçekleşti. Öne çıkan en büyük iki satın alma işlemi GarajSepeti'nin Meksikalı Kavak Intermediate Holdings tarafından 25 milyon dolara satın alınması ve oyun şirketi Uncosoft'u ise 20 milyon doları bedel ile Rollic Games tarafından satın alınması oldu.
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