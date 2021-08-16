KPMG Türkiye ve 212 iş birliği ile hazırlanan "Türkiye Start-up Yatırımları Raporu" ile elde elde edilen verilere göre Türkiye'deki girişimlere yapılan yatırım rekor seviyeye ulaştı. 2021 yılının ikinci çeyrek dönemine odaklanılan, 3 aylık incelemelerin bulunulduğu raporla beraber yeni bir rekor seviyesine ulaşıldığı gözlemlendi.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, rapor hakkında yapmış olduğu açıklamada şu sözleri kullandı:

"Aşılanmayla birlikte küresel makroekonomik durum istikrar kazanmaya başladı ve bu da dünya çapında olumlu bir atmosfer yarattı. Geleceğe yönelik belirsizlik önceki dönemlere kıyasla azalırken, küresel girişim piyasası 2021 yılı birinci çeyreğindeki rekor yatırım hacmini geride bırakarak yeni bir rekora imza attı. Bu nedenle 2021’in ikinci çeyreği için toparlanma ve iyimserlik dönemi diyebiliriz."

Türkiye'deki Girişimlere Yapılan Yatırım 2. Çeyrekte Rekor Değerine Ulaştı

212'nin kurucu ortağı Ali Karabey, start-up yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "2021’in ikinci çeyreğinde 57 girişimin aldığı toplam yatırım, tüm zamanların rekorunu kırarak 727 milyon dolara ulaştı" dedi ve açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Kişi başına düşen melek yatırım ve girişim sermayesi yatırımlarına bakıldığında ise Türkiye’de 2021 ikinci çeyreğinde kişi başına 8,8 dolar yatırım yapıldı. Bu rakam iki sene önce 1 dolar seviyesindeydi. 2021’de kurulan 91 milyon dolarlık beş yeni fonun eklenmesi, yatırımların hızlanarak devam edeceğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'deki start-up'ların başarılarının katlanarak artacağını öngörüyoruz."

Türkiye'deki Girişimlerin Yükselişi Sürüyor

Türkiye'deki girişimlerin yükselişi devam ediyor. Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Özge İlhan, Türkiye'de girişim yatırımlarının hacminin 2021 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 43 artış göstererek toplam 57 işlemle 727 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığını ve çeyrek bazında yeni bir rekora ulaştığını söyledi.

2021 yılının ikinci çeyreğinde toplam yatırım hacminin yüzde 97'sini oluşturan, yatırım tutarı 100 milyon doları aşan iki mega işlem gerçekleştiğini belirten İlhan, bunlardan ilkinin 550 milyon dolarlık yatırım alarak 7,5 milyar dolar değerleme ile decacorn olmaya bir adım yaklaşan Getir, ikincisininse 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolarlık yatırım alan Dream Games olduğunu belirtti.

Türkiye'deki Girişimlere Yapılan Yatırım Raporunda Öne Çıkanlar