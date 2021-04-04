Türkiye'deki Havalimanları İçin Yeni Dönem Başlıyor!

Türkiye'deki havalimanları için yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar neticesinde yeni bir dönemin başlayacağı açıklandı. Peki, havalimanları için alınan karar ile başlayacak olan dönem neler içeriyor?

Türkiye'deki Havalimanlarında UV Işınları ile Sterilizasyon

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), COVID-19 ile mücadele kapsamında uygulanacak önlemlerin sayısını arttırmak için harekete geçti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni karar ile havalimanlarında x-ray cihazlarından geçen yolcu bagajları ve yürüyen merdivenlerdeki el tutma bantlarının sterilizasyonunun yapılmasına yardımcı olan cihazlar kullanılmaya başlandı.

Cihazların testleri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi laboratuvarlarında yapıldı.

Havalimanı terminallerinin fiziki koşulları ve yolcu istatistiksel verilerinin dikkate alan DHMİ, TÜBİTAK'ın Ar-Ge çalışmaları neticesinde geliştirilen cihazları Erzurum, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Çanakkale ve Diyarbakır'da hizmete aldı. Bu havalimanlarına 20 tünel tipi ve 27 yürüyen merdiven el tutma bant ultraviyole sterilizasyon cihazı yerleştirildi.

En Çok Aşı Yapan Ülkeler Arasında Türkiye'nin Sırası

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünyanın dört bir yanına yayılan yeni tip koronavirüs salgını ilk günkü etkisini sürdürmeye devam ederken aşılama çalışmaları da hız kesmeden ilerletiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile aşılamada Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Türkiye aşılama açısından 6. sırada yer alıyor.

Türkiye'den daha fazla aşı yapan ülkeler ise sırası ile Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16 milyon 668 bin 844'tür."

Türkiye'de Yapılan Koronavirüs Aşıları Nasıl Takip Edilir?