Türkiye'deki Mobil İnternet Abone Sayısı Açıklandı

Türkiye'deki mobil internet abone sayısı belli oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Pazar Verileri Raporu'nda yer alan verilere göre ülkemizde mobil genişbant abone sayısı 65 milyon 6 29 bin 737'ye ulaştı.

Türkiye'deki Mobil İnternet Abone Sayısı Paylaşıldı

İnternet, günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. AA'daki habere göre ülkemizde 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 65 milyon 629 bin 737'ye ulaştı.

BTK Pazar Verileri Raporu'nda yer alan bilgilere göre 2020 itibarıyla ülkemizde mobil internet abone sayısı, makineler arası iletişim (M2M) dahil olmak üzere 82 milyon 128 bin 104'e ulaştı. Bu miktar, yaklaşık olarak yüzde 98,2 yaygınlık oranına ulaşıldığı anlamına geliyor.

2009 yılının temmuz ayında hizmet vermeye başlayan 3G, 2016 yılının mart sonu itibarıyla 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı. 1 Nisan 2016 yılında daha yüksek internet hızı sunan 4,5G bağlantısının hizmete sunulmasının ardından 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine büyük bir geçiş yaşandı.

2020 yılının sonunda 3G abone sayısı 4 milyon 330 bin 89'a düşerken 4,5G abone sayısı ise 75 milyon 860 bin 370'e yükseldi. Geçtiğimiz yılın sonunda M2M abone sayısı ise 6,4 milyona ulaştı. 3G ve 4,5G ile mobil bilgisayar ve akıllı telefonlardan internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 65 milyon 629 bin 737 oldu.

Yalnızca 4,5G ile mobil bilgisayar ve akıllı telefonlardan internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 42 milyon 613 bin 215 olarak açıklandı. Söz konusu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı 1 milyon 911 bin 720 terabayt iken 4,5G abonelerinin toplam mobil internet kullanım miktarı 1 milyon 824 bin 46 terabayta ulaştı.

İnternet Abone Sayısı En Hızlı Artan Şehirler Listesi (2020)

Turknet tarafından yapılan çalışmaya göre Şubat 2020 ile Şubat 2021 arasında oransal olarak en hızlı abonelik artışı şu şekilde: