Bakan Koca: Türkiye'nin Aşı Sorunu Bitmiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşı sorunu hakkında oldukça önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, aşı sorununu bittiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'nin Aşı Sorunu Hakkında Kritik Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a aşı takvimine ilişkin önemli açıklamada bulundu. "Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Bakan Koca, "Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech’in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız. Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak" şeklinde konuştu.

Bakan Koca tarafından yapılan hesaplamaya göre ülkemize gelecek yeni BioNTech aşıları tüm Türkiye'nin aşılanmasına yetiyor. Sputnik ve Sinovac ile yapılan anlaşmaların olduğunu belirten Sağlık Bakanı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Oralardan gelecek aşılar var. O aşıları da bekliyoruz ama bugün öyle bir noktadayız ki... Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız."

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uyuglanan tedbirlere ilişkin önemli bir açıklama yapan Bakan Koca, "Aşının yaygın olarak yapılmasıyla birlikte artık kapanmadan ziyade kişisel korunmanın esas olduğu bir sürece geçeceğiz. Kişisel kontroller olacak. Kişisel koruyucu tedbirleri arttıracağız. Yasaklamaları ise azaltacağız" dedi.

Türkiye'de 20 Yaş Altı Ne Zaman Aşılanacak?

20 yaş altı vatandaşların ne zaman aşılacağı ile ilgili çok önemli bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"BioNTech aşısının 16 yaşa kadar bir sorun teşkil etmediği otoriteler tarafından tespit edildi. ABD, 16 yaşa kadar aşı yapıyor. Biz de eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu arada BioNTech’in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma var. O araştırmanın sonucu birkaç hafta içinde netleşecek. O durumda da 12 yaşa kadar inebiliriz."

Maske Takma Zorunluluğu Ne Zaman Sona Erecek?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, geçtiğimiz günlerde maske takma zorunluluğunun ne zaman kalkacağına yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizde de toplumun yüzde 70'e yakını immunize hale gelirse bu hem hastalığı geçirme anlamında hem de toplumun yarısını aşılayabilirsek bu yaz sonunda olabilecek bir gerçeklik, bizim de aslına sonbaharda hem vaka sayılarımız çok düşük kalacaktır hem de birçok alanda maske zorunluluğu kalkmış olacak."