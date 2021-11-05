Türkiye'nin Astronot Adayı Ne Zaman Seçilecek?

Türkiye'nin astronot adayının ne zaman seçileceği uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyordu. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, konu ile ilgili açıklama yaparak merak edilen soruyu yanıtladı. Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Türkiye'nin Astronot Adayı Ne Zaman Belirlenecek?

Ülkemizde astronot adayının ne zaman seçileceği uzun bir süredir çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyordu. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, astronot adayının ne zaman seçileceğine yönelik açıklama yaptı.

NTV'deki habere göre TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, astronot adayının 2022 yılında seçileceğini duyurdu. Yıldırım, Türk astronot yetiştirilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden SpaceX ve Rusya’dan Soyuz ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Anlaşma yapılan şirket, eğitimler için belirledikleri kriterleri Türkiye'ye bildirecek. 7 ay sürecek eğitimlerin hemen ardından iki astronottan bir tanesi seçilerek uzaya gönderilecek. Yıldırım tarafından paylaşılan bilgilere göre Türk astronot, en az bir hafta boyunca uzayda kalacak.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Biz uzaya gitmişken orada bilimsel deneyler, araştırmalar da yapmak istiyoruz. Bu yüzden gidecek astronot adayı bir bilim insanı olacaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye Uzay Ajansı, Japonya ile İş Birliği Gerçekleştirdi

TUA ile JAXA arasında iş birliği yapıldı. Dubai’de düzenlenen Uluslararası Uzay Konferansı (IAC) 2021’de daha önce çalışmaları tamamlanmış olan "Türkiye Uzay Ajansı ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı Arasında Barışçıl Amaçlar için Uzay Faaliyetleri Alanında İş Birliği Zaptı", TUA standında düzenlenen törenle TUA Başkanı Serdar Hüseyin YILDIRIM ve JAXA Başkanı Dr. YAMAKAWA Hiroshi tarafından imzalandı.

Uzay teknolojileri ve uygulamaları, uzay ortamından yararlanma ve uzay bilimi ve uzayın keşfi konularında iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. TUA'nın web sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde: