Türkiye'nin Ay'a Roket Göndereceği Tarih Belli Oldu

Türkiye'nin Ay'a roket göndereceği tarih uzun bir süredir merak ediliyordu. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaparak merak edilen soruyu yanıtladı. Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'nin Ay'a Roket Göndereceği Tarih Nedir?

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Küresel Uzay Keşif Konferansı'na katıldı. Konferans esnasında önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, Ay'a ne zaman roket gönderileceğine ilişkin de önemli bilgiler paylaştı.

IndyTurk'teki habere göre ilk test görevini 2023 yılında gerçekleştireceklerini duyuran Yıldırım, Ay aracını fırlatacak roketin hibrit motor kullanacağını ve yerli üretim olacağını belirtti. Yıldırım ayrıca hibrit motorun şu anda Türkiye'de geliştirilmekte olduğunun altını çizdi.

Serdar Hüseyin Yıldırım tarafından aktarılan bilgilere göre her şey planlandığı gibi giderse roketin ilk prototipi 2023 yılının sonlarında Ay'a gönderilecek. Böylece uzay aracının fırlatılmaya hazır olduğundan emin olunacak.

Yıldırım tarafından paylaşılan bilgilere göre 2028 ya da 2029 yılında fırlatılacak uzay aracı, Ay'a yumuşak bir iniş yapacak ve hemen ardından yüzeyden bilimsel veriler toplayacak. Yıldırım, "Ay'a ulaşmak için kendi motorumuzu kullanmayı düşünüyoruz ancak ilk aşamada roketimizi alçak Dünya yörüngesine yerleştirmek için uluslararası iş birliğine başvuracağız" dedi.

Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda bilimsel deneyler gerçekleştirmesi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bir Türk astronot göndermeyi hedefliyor. Bu konuda önemli bir açıklama yapan Yıldırım, taraflar ile görüşmeleri sonuçlandırmaya çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, birkaç ay içerisinde kesinleşeceğini ve eğitim sürecinin başlayacağını bildirdi.

Türkiye Uzay Ajansı ile Rusya İş Birliği Anlaşması İmzalayacak mı?

TUA Başkanı Yıldırım, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Rusya ile uzay alanında iş birliği anlaşmasını çok yakın bir zamanda imzalanabileceğini söylemişti. Uzay keşfinin gelişmiş teknolojiler gerektiren oldukça zor ve pahalı bir çalışma olduğunu belirten Yıldırım, bu nedenle uluslararası iş birliğinin bu alanda büyük bir rol oynadığının ifade etmişti.

Yıldırım, "Amaçlarımıza uygun olarak belirlediğimiz ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kuruyoruz. Rusya da dahil bir dizi ülkeyle ortak işbirliği koşullarında halihazırda çalışmalar yaptığımızı dikkate alırsak, uzay alanında işbirliğiyle ilgili anlaşmaları yakın zamanda imzalamayı planlıyoruz" sözlerini kullanmıştı.