Türkiye'nin Dizüstü Bilgisayar Tercihleri Araştırıldı!

Türkiye'nin dizüstü bilgisayar tercihleri, IPSOS ve Huawei tarafından yapılan araştırmanın sonucunda açıklığa kavuştu. Araştırma şirketi IPSOS ile Huawei'in yapmış olduğu araştırmaya 16 ila 59 yaş aralığındaki halihazırda dizüstü kullanıcıları ve önümüzdeki 6 ay içerisinde laptop satın almak gibi planları olan kişiler katılım sağladı. Bu araştırma ile Türkiye'nin laptop tercihleri hakkında oldukça ayrıntılı bilgi elde edildi.

Türkiye'nin Dizüstü Bilgisayar Tercihlerine Işık Tutuldu

Huaweı ile IPSOS tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye'deki laptop kullanıcılarının üçte biri (yüzde 34) birincil dizüstü bilgisayarlarını 4 sene önce satın aldı. 6 ay içinde satın alanların yüzdesinin 8, Son 3 ay içinde laptop satın alanların oranının 4 olduğu saptandı. Araştırmadaki katılımcıların yüzde 66'sının dizüstü bilgisayarlarının 2 seneden daha eski olduğu belirlendi.

Laptop alanların büyük bir kısmının satın almasının amacı iş veya eğitim aracı olarak kullanmakken kişisel belgelerin saklanması ve film izleme amacı ile satın alma oranlarının son 4 yıla göre önemli düşüş gördüğü ortaya çıktı.

Son 4 yılda bir şeyler öğrenmek veya çalışmak için dizüstü bilgisayar satın alanların oranı 68 oranından son 1 yıl içinde yüzde 77'ye çıktı. Aynı dönem içerisinde kişisel belgelerini saklamak ve film, dizi veya animasyon gibi eğlenceli video içerikler izlemek için satın alımların oranının oldukça düştüğü gözlemlendi. Her iki satın alma hedefi de yüzde 50'ler civarından yüzde 36'ya düştü. Oyun oynama amacı ile satın alınan laptopların oranı ise 4 yıl içinde herhangi bir değişiklik görmeden yüzde 33 oranını korudu ve en sık karşılaşılan 8. satın alma motivasyonu oldu.

Türkiye'de Laptop Satın Alanlar Nelere Dikkat Ediyor?

Ürünün kalitesi, performansı, pil ömrü ve tasarımı Türkiye'de laptop satın almayı düşünenler için en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Çoğu insan, birincil dizüstü bilgisayarını en düşük fiyat aralığında satın alırken 1 yıl içinde dizüstü bilgisayar satın alan kişiler genellikle orta segmente yönelme eğilimi gösterdi. 6.500 TL'den düşük fiyatlı giriş seviyesi dizüstü bilgisayar alanların yüzdesi 4 yıl içinde 74'ten 55'e düştü. Bu düşüş 6.500 ila 9.500 TL arasındaki orta segment dizüstü bilgisayar satın alımlarında artış olarak kaydedildi. Bu segmetten satın alımlar 4 yıl içinde yüzde 19'dan 38'e çıktı.

Fiyat ve performans, marka seçiminin en popüler nedenlerinden biri oldu. Son 4 sene ile 1 sene içinde dizüstü bilgisayar satın alanların arasında bu konularda önemli bir fark görülmedi.

İnsanlar Türkiye'de Ne Zaman Laptop Almayı Planlıyor?

Dizüstü bilgisayar satın almayı düşünenlerin yaklaşık yüzde 40'ı önümüzdeki 6 ay içerisinde, yüzde 21'i ise önümüzdeki 3 ay içinde laptop satın almayı planlıyor. 1 sene ve daha sonrasında dizüstü bilgisayar satın almayı düşünenlerin oranı ise yüzde 38. Yüzde 20'lik kesim ise ne zaman yeni bir laptop alacağına henüz karar vermedi.

Bu kitlenin yüzde 82'si orta segment veya daha yüksek segmentten dizüstü bilgisayar satın almayı amaçlıyor. Yeni bir laptop satın almayı planlayanların yüzde 29'u 6.500 TL ve aşağısındaki fiyattan, yüzde 53'ü ise 6.500 ila 9.500 TL fiyat aralığından yeni bir dizüstü bilgisayar satın almayı hedefliyor. Yüzde 2'si ise henüz hangi fiyat aralığından laptop satın alacağına karar vermemiş durumda.