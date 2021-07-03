Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Açıklandı

"Fortune 500 Türkiye Araştırması"nın sonuçları paylaşıldı. Yapılan araştırma ile birlikte Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu. Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş (EPİAŞ), Fortune Türkiye 500 sıralamasının birincisi olmayı başardı.

Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Listesi

EPİAŞ – 105,8 milyar TL TÜPRAŞ – 63,2 milyar TL BİM – 55,5 milyar TL Ford Otomotiv – 49,5 milyar TL Türk Hava Yolları – 46,5 milyar TL Petrol Ofisi – 43,7 milyar TL Ahlatçı Kuyumculuk – 41,5 milyar TL Arçelik – 40,9 milyar TL Opet – 38,6 milyar TL Erdemir – 32 milyar TL

"Fortune 500 Türkiye Araştırması"nın sonuçları açıklandı. 2020 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,3 oranında artırarak 105,8 milyar liraya çıkaran EPİAŞ, Türkiye'nin en büyük firması olmayı başardı.

Fortune Türkiye 500 sıralamasının ikinci sırasında TÜPRAŞ yer aldı. Şirketin 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla net satış geliri yüzde 29,4 oranında düşerek 63,2 milyar lira oldu. Listenin üçüncü sırasında popüler market zinciri BİM yer aldı. BİM, net satış gelirini bir önceki yıla kıyasla yüzde 38 artırarak 55,5 milyar liraya çıkardı.

2020 yılında bir önceki yıla göre net satış gelirini yüzde 26,1 oranında artırarak 49,5 milyar TL'ye çıkarmayı başaran Ford Otomotiv, Türkiye'nin en büyük dördüncü şirketi oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile küresel anlamda uygulanan seyahat kısıtlamalarından olumsuz yönde etkilenen Türk Hava Yolları (THY), listenin beşinci sırasında konumlandı. THY'nin 2020'deki net satış gelirleri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 38,2 oranında düştü. Şirketin net satış gelirleri 46,5 TL olarak açıklandı.

Paylaşılan listeye göre Türkiye'nin en büyük altıncı şirketi Petrol Ofisi oldu. Şirketin net satış geliri bir önceki yıla göre yüzde 18,6 oranında düşerek 43,7 milyar TL'ye geriledi. Listenin yedinci sırasında 41,5 milyar TL net satış geliri ile Ahlatçı Kuyumculuk bulunuyor.

Listenin sekizinci sırasında Arçelik bulunuyor. Arçelik'in net satış gelirinin 40,9 milyar TL olduğu açıklandı. Opet, 38,6 milyar TL net satış geliri ile listenin dokuzuncu sırasında yer alırken Erdemir ise 32 milyar TL net satış geliri ile listenin onuncu sırasında konumlandı.