Türkiye'nin İlk Espor Ekitabı: A'dan Z'ye Espor 3 (Özel Sayı) Çıktı

İlki 2019 yılında yayınlanan “A’dan Z’ye Espor”un ikincisiyse 2020 yılında ”A’dan Z’ye Espor 2” adıyla yayınlanmıştı.

“A’dan Z’ye Espor” seyirci sayıları ile hem dünyada hem de Türkiye’de diğer sporlar ile yarışan ve artık bir sektör haline gelmiş Espor’u A’dan Z’ye öğretebilmek ve akıllardaki soru işaretlerini en aza indirmek amacıyla kaleme alınmış. Orçun Kamil Kabadayı imzası taşıyan “Türkiye’nin İlk Espor ekitabı: A’dan Z’ye Espor” Türkiye’de her geçen gün popülaritesini arttıran ve özellikle yeni jenerasyonun çok hâkim olduğu Espor’u kapsamlı bir analizle inceliyor.

Orçun Kamil Kabadayı bu çalışmasının amacını ve kapsamını şu sözlerle özetliyor:

Türkiye’de şuan için fazla bilinmemesine rağmen gençlerin yani yeni jenerasyonun çok hakim olduğu, seyirci sayıları ile hem Dünya’da hem de Türkiye’de diğer sporlar ile yarışan, artık bir sektör haline gelmiş Espor’un; ne olduğunu, bir Spor dalı olup olmadığını, yararlı mı yoksa zararlı mı olduğunu, Türkiye’de ve Dünya’da ne durumda olduğunu, yani Geleceğin Sporu olan Espor’u; A’dan Z’ye öğretebilmek ve akıllardaki soru işaretlerini en aza indirmektir.

Kitabın yeni sayısından görüntüleri aşağıdan inceleyebilir, sayıya buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar.