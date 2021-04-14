Türkiye'nin Koronavirüs Bağışıklığı Raporu Yayımlandı!

Türkiye'nin koronavirüs bağışıklığı hakkında bir araştırma yapıldı. Bir araştırma şirketi tarafından yayımlanan rapor ile birlikte ülkemizdeki COVID-19 bağışıklığı durumu belli oldu.

Türkiye'nin Koronavirüs Bağışıklığı Ne Durumda?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki, Türkiye'nin COVID-19 bağışıklığı ne durumda? DHA'daki habere göre ECONiX Araştırma, "COVID-19 Pandemisi İlk Yıl Değerlendirmesi" isimli bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre Türkiye'de nüfusun yüzde 33,78'inin yani 3'te 1'inin bağışıklık kazandığı öngörülüyor.

Raporda vaka - ölüm oranının dünya genelinde yüzde 2,22, Türkiye'de ise 1,06 olduğu belirtildi. 12 Nisan itibarıyla Türkiye nüfusunun aşılanma oranı yüzde 9 oldu. Ülkemizde hastalık geçirme veya aşı aracılığı ile her 3 kişiden birinin bağışıklık kazandığı tahmin ediliyor. 1 Mart itibarıyla en yüksek aşılama oranına sahip kıtaların ilk sırasında %13,82 oran ile Kuzey Amerika yer aldı. İkinci sırada ise %8,62 oran ile Avrupa bulunuyor.

Araştırma ekibinin lideri Güvenç Koçkaya, “Ne yazık ki dünya genelinde vaka ve ölümlerin arttığını görüyoruz. Bu oranların en yüksek seyrettiği dönem Ocak 2021 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ise günlük ölüm oranlarının en yüksek seyri 2020’nin Mayıs ayında gözlemlendi, Ekim 2020 ayından itibaren de düşüş yaşandı" dedi.

Koçkaya, "Günlük ölüm oranlarının 2021 yılı itibarıyla dengede gittiği görülse de şu anda da belirli bir artış söz konusu. Öte yandan Türkiye’de görülen ölüm oranının dünya genelinde görülen ölüm oranının yarısı kadar olduğunu saptadık" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti:

"Muhtemel COVID-19 vakalarına baktığımızda ise şu anki resmi vaka sayısının teşhis edilmeyen olası COVID-19 hastalarının yüzde 13,53’ü olduğunu öngörüyoruz. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 33,78’inin vakaların şiddeti değişse de hastalık geçirme ve aşılama ile bağışıklık kazandığı söylenebilir.”

Araştırma ekibinde yer alan Prof. Dr. Zafer Çalışkan, salgın döneminde yapılan harcamalara ilişkin yaptığı açıklamada, "2020 yılında Türkiye ilaç harcamalarına 48,3 milyar TL, sağlık hizmetlerine 52,4 milyar TL bütçe ayırdı. İlaç harcamalarında bir önceki yıla göre yüzde 18,7’lik, sağlık hizmetleri harcamalarında ise yüzde 0,1’lik artış gözlendi" ifadelerine yer verdi.