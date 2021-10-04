Türkiye'nin Mobil Uygulama Kullanımı 2019'dan Beri %40 Arttı

Türkiye'nin mobil uygulama kullanımı belli oldu. Yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde uygulama kullanım oranı 2019 yılından bu yana yüzde 40 arttı. Günde ortalama 4,5 saatimizi mobil uygulamalara ayırdığımız ortaya çıktı.

Türkiye'nin Mobil Uygulama Kullanımında Ciddi Artış!

App Annie, mobil uygulama kullanımına yönelik oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre Türkiye'de 2019 yılından bu yana mobil uygulama kullanarak geçirilen süre yüzde 40 oranında arttı. Mobil uygulamalara günde 4,5 saat ayırdığımız ortaya çıktı.

Sensor Tower tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, 2020-2021 döneminde Google Play Store isimli Android uygulama mağazası üzerinden en fazla mobil uygulama indiren 7. ülke konumunda yer aldı.

Sensor Tower'ın paylaştığı verilere göre 2025 yılında App Store'da en fazla para kazandırması beklenen kategorilerin ilk sırasında yüzde 42 oran ile oyunlar bulunuyor. Fotoğraf ve video uygulamaları en çok gelir sağlayacak kategorilerin yüzde 13’ünü oluştururken eğlence uygulamalarının yüzde 11 oranında gelir sağlaması bekleniyor. Paylaşılan verilere göre oyun dışı uygulamalar App Store’da kazanç açısından yüzde 58'lik bir paya sahip olacak.

Araştırma, 2025’te Google Play Store'da en fazla para kazandırması beklenen kategorinin yüzde 71’lik oranla oyunlar olduğunu gözler önüne serdi. Oyun dışı uygulamaların yüzde 29 oranında gelir sağlaması bekleniyor. Sosyal medya uygulamalarının ise yüzde 5 oranında para kazandırması ön görülüyor.

Mobil uygulama pazarında oyunların lider konumda yer aldığını belirten IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Şenel, yaptığı açıklamada, "Mobil oyun kategorisi iki uygulama mağazasında da getiri potansiyeli yönünden birinci sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Şenel, "2025 yılında mobil uygulama pazarının 85 milyar dolarlık hacme kavuşması beklenirken bunun 60 milyar dolarını mobil oyunlar oluşturacak" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Oyun veya uygulama geliştirenlerin tüketici davranışlarındaki değişimin farkında olmaları ve girişimcilik yolculuklarına devlet destek, teşvik ve hibeleriyle güçlü şekilde çıkmaları için danışmanlık hizmeti veriyoruz."

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