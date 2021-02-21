Türkiye'nin Risk Haritası Çıkarıldı: Hangi İllerde Tedbirler Azaltılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu yerinde karar döneminden sonra hangi ilin hangi risk grubunda olduğuna dair birtakım soru işaretleri oluştu. Bir Twitter kullanıcısının çıkarmış olduğu Türkiye'nin risk haritası ise Türkiye'deki vaka sayılarının illere göre durumunu basitçe gözler önüne serdi.

Türkiye'nin Risk Haritası: Hangi İl Hangi Risk Grubunda?

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların illerdeki vaka durumuna göre hafifletilebileceğini veya sıkılaştırılabileceğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 Mart itibarıyla başlatılması planlanan yerinde karar döneminin nasıl olacağı hakkında yeni bir açıklama yapmıştı.

Yeni dönemle ilgili planlarını Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" sözlerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre 1 Mart 2021'den itibaren başlayacak olan yeni dönemde illerin vaka durumuna göre dört risk seviyesi belirlenecek. Bu risk seviyeleri, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört farklı risk grubundan oluşacak. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile gösterilecek.

Yüksek riskli illerde devam eden kısıtlamalara herhangi bir esneklik uygulanması mümkün görünmüyor. Bu illerde herhangi bir hafifletme ve benzeri yola başvurulmamasının yanında ek tedbirlerin de alınması muhtemeldir.

Turuncu renkle gösterilecek yüksek riskli illerde de çok yüksek riskli illere benzer şekilde tedbirler hafifletilmeyecek ve vaka sayılarının azaltılması için çalışmalar sürdürülecektir. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre düşük illerdeki koronavirüsle mücadele kapsamında alınmış tedbirlerin çoğunda hafifletilme yoluna gidilecek.

Güçlü Yaman isimli bir Twitter kullanıcısı, Fahrettin Koca'nın açıklamasını göz önünde bulundurarak Türkiye'nin hangi ilinin hangi risk grubunda dahil olduğunu gösteren bir harita hazırladı. Bu haritayı hemen aşağıdaki tweetten görüntüleyebilirsiniz.

Kırşehir ve Kırklareli, bir Türkçe karakter problemi yüzünden hatalı sıralanmış ve riskler ters olmuş. Kırklareli: Yüksek, Kırşehir: Orta riskli olarak düzelttim. Haritanın düzeltilmiş halini paylaşıyorum. pic.twitter.com/dAS45zfJyN — Güçlü Yaman (@GucluYaman) February 20, 2021

Sağlık Bakanlığının COVID-19 sayfasından illere göre haftalık vaka sayısı takibini yapabilirsiniz. Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller düşük riskli, 11-35 arası orta riskli, 36-100 arası yüksek riskli, 100'ün üzerinde vaka görülen iller ise çok yüksek riskli grubuna dahil oluyor.