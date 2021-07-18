Türkiye'nin Uygulama Kullanım Süresi Açıklandı

App Annie tarafından yayımlanan rapor ile birlikte Türkiye'nin uygulama kullanım süresi belli oldu. Peki, 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye'nin günlük uygulamalarda geçirdiği süre nedir? Yayımlanan rapora ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'nin Uygulama Kullanım Süresi Paylaşıldı

Dünyanın en büyük uygulama analiz şirketlerinden bir tanesi olan App Annie, 2021 yılının ikinci çeyreğine ait uygulama kullanım süresi, uygulama indirme sayısı ve en çok kazanan uygulamalara ilişkin bilgilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Paylaşılan rapora göre Brezilya'da yer alan kullanıcılar, günlük ortalama 5,4 saati uygulamalarda geçiriyor. Brezilya'yı günlük ortalama 5,3 saat ile Endonezya takip etti. Üçüncü sırada 4,9 saat ile Hindistan yer alırken dördüncü sırada ise 4,8 saat ile Güney Kore konumlandı.

Meksika'nın uygulama kullanım süresinin günlük ortalama 4,7 saat olduğu açıklandı. Aktarılan bilgilere göre Türkiye'deki kullanıcılar, günlük ortalama 4,5 saatini uygulamalarda geçiriyor. Japonya günlük 4,4 saatini uygulamalarda geçirirken Kanada ise 4,1 saatini uygulamalara harcıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcıların günlük ortalama 3,9 saatini uygulamalarda geçiriyor. ABD'yi 3,8 saat ile Birleşik Krallık, 3,7 saat ile Rusya, 3,6 saat ile Arjantin ve Avustralya, 3,5 saat ile Fransa ve Almanya, 3,1 saat ile Çin takip etti. Elbette yeni tip koronavirüs salgınının uygulamalarda geçirilen süreye etkisinin olduğunu belirtmek gerekiyor.

2021 İkinci Çeyrekte En Çok İndirilen Uygulamalar

TikTok Instagram Facebook WhatsApp Messenger Zoom Cloud Meetings Snapchat Facebook Messenger Telegram CapCut Google Meet

App Annie tarafından paylaşılan rapora göre TikTok, bu yılın ikinci çeyreğinde en çok indirilen uygulama olmayı başardı. İkinci sırada görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması Instagram yer alırken üçüncü sırada ise anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger konumlandı.

2021 İkinci Çeyrekte En Çok Kazanan Uygulamalar

TikTok YouTube Tinder Disney+ Tencent Video HBO Max Piccoma Google One Twitch Bigo Live

Paylaşılan rapora baktığımızda TikTok'un en çok kazanan uygulamalar listesinde de ilk sırada yer almayı başardığını görüyoruz. İkinci sırada YouTube konumlanırken üçüncü sırada ise Tinder bulunuyor.