Türkler Bankacılık İşlemlerinde Mobili Tercih Ediyor

ING Uluslararası Araştırmalar raporu, her yıl yaklaşık 15 bin kişi ile görüşülerek ve IPSOS tarafından Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesi, Amerika ve Avustralya dahil edilerek düzenleniyor. Bu yılki mobil bankacılık ve ödeme trendleri ile ilgili sonuçlar açıklandı. Sonuçlar, Türkiye’de dijital bankacılık işlemi yapan her 4 kişiden 3’ünün hesaplarını kontrol etmek için mobil cihazları tercih ettiğini gösterirken, Avrupa'da bu oranın daha düşük olduğu görülüyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Avrupa’da dijital bankacılığı kullananların %65’i hesap durumlarının kontrolünü ve bankacılık işlemlerini mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirirken, Türkiye’de bu oran %76 ile Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde yer alıyor. Türkiye bu oranla, Amerika, Hollanda ve Belçika ile birlikte araştırmada yer alan diğer tüm ülkeler arasında bu işlemler için mobil cihazlarını en çok kullanan 4 ülkeden birisi oldu. Buna benzer bir başka sonuca göre, Avrupa’da dijital bankacılığı kullananların %40’ı son fatura ödeme işlemlerini mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirirken, Türkiye’de bu oranın %60 olduğu görülüyor. Bu yüksek oranlar, Türkiye’de bankacılık işlemlerinin bilgisayarlardan mobil cihazlara doğru kaydığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Son 1 yılda internetten alışveriş yapma oranlarına bakıldığında, İngiltere’de haftada en az 1 defa internetten alışveriş yaptığını belirtenler %41’lik oranla birinci sırada yer alıyor. Türkiye ise bu alanda %28’lik oranıyla, aralarında Hollanda ve Fransa’nın bulunduğu 7 ülkeyi geride bıraktı.

Araştırmada direkt olarak mağazadan yapılan alışverişlerdeki ödeme yöntemleri de mercek altına alındı. Buna göre araştırmaya katılan kişilerin son 1 haftada yaptıkları alışverişlere bakıldığında, Türkiye’de alışverişlerin %22’sinin nakit olarak, %52’sinin kredi kartı ile ve %20’sinin de banka kartı (debit kart) ile yapıldığı görüldü. Avrupa genelindeki oranlara bakıldığında ise Avrupa’da nakit ve debit kart kullanımının %32’lik oranıyla, Türkiye’ye göre çok daha fazla olduğu, kredi kartı kullanımının ise %31’lik oranıyla, Türkiye’den daha düşük olduğu görüldü. Nakit kullanım oranının en yüksek olduğu ülke %48 ile Avusturya olurken, debit kartının en çok kullanıldığı ülke %67 ile Hollanda oldu. Kredi kartı kullanımının ise Türkiye’den daha yüksek olduğu ülkeler %55 ile Fransa ve %54 ile Lüksemburg oldu.

Para konusundaki kararlar söz konusu olduğunda, karar almayı kısıtlamadan hatırlatma ve tavsiyeler sunan uyarılar yararlı olabiliyor; yeni teknolojiler de bu noktada tüketicilere gerçekten değer katabiliyor. Rapora göre, Avrupa’da her 5 kişiden 4’ü, ödeme yaptıktan sonra banka hesap bakiyelerini görmenin yararlı olduğunu düşünürken, %76’lık bir oran ise hesaplarından çıkan belirli bir miktarın üzerindeki her ödemede uyarı mesajı gönderilmesinin yardımcı olacağına inanıyor. Tüketiciler, haftalık ödeme uyarıları ve uzun vadeli finansal hedeflere dair hatırlatıcı notları ise genelde daha az kullanışlı buluyor.