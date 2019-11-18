Türkler Elektrikli Araba İstiyor

LeasePlan tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye, elektrikli araçlar için en olumlu yaklaşım sergileyen ülkelerden birisi oldu.

On Kişiden Altısı Almak İstiyor

LeasePlan tarafından yapılan araştırmaya dünya genelinde 4,000 kişi katıldı. Söz konusu araştırmada katılımcıların yüzde 61 oranındaki kısmı sıfır emisyonlu elektrikli araç kullanımını tercih edeceklerini belirtti. Bununla birlikte bu araştırmada ülkemizin öne çıktığı bazı alanlar da bulunuyor.

Söz konusu araştırmaya göre Türkiye, elektrikli araçlara en olumlu yaklaşım sergileyen ilk üç ülke arasında yer aldı. Türkiye yüzde 84 olumlu bakış oranı ile yüzde 87 oranına sahip Portekiz'in arkasından geliyor. Yine ülkemizdeki katılımcıların yüzde 57 oranındaki kısmı beş yıl içerisinde elektrikli araç almak istediğini, yüzde 35 oranındaki kısmı nötr baktığını ve yüzde 8 oranındaki kısmı kesinlikle istemediğini belirtti.

Türk katılımcılar elektrikli araçların neden alınıp neden alınmayacağı ile ilgili görüşlerini de ortaya koydu. Buna göre düşük kullanım maliyeti almak için en büyük sebeplerden birisi iken, yetersiz şarj istasyonu sayısı ve yetersiz menzil ise almamak için en büyük sebeplerden birisi olarak öne çıkıyor.