Türklerin Attığı Tweetler Araştırıldı: Negatif Tweetler Yükselişte!

Adba Analytics’in The Brand Age dergisi için hazırladığı istatistiksel rapor içerisinde Türklerin attığı tweetler hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi. Bu bilgiler, Türk Twitter kullanıcılarının genellikle pozitif tweet yerine negatif tweetler atma eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı.

“Sosyal Medyada 2020’nin En Çok Konuşulanları” başlığında yayımlanan rapor ayrıyeten 2020’de Türkiye gündeminde en çok yer alan konuları da içeriyor.

2020’de Türklerin Attığı Tweetler Genellikle Negatif Tweetlerden Oluştu

Adba Analytics tarafından hazırlanan ve The Brand Age tarafından yayımlanan bir rapor, 2020 yılında Türk Twitter kullanıcılarının sosyal medya platformunda en çok konuştuğu konuları ve ne tür tweetler paylaştığını ortaya çıkardı.

2020 yılında Türkiye’de toplamda 2.135 milyar tweet paylaşıldı. Toplam tekil kullanıcı sayısı 180 milyondu. Sosyal medya platformuna Türk kullanıcılar tarafından 15 milyar kez erişim sağlandı. Twitter, geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’den toplamda 4 trilyon görüntüleme aldı. Türk kullanıcılar, 2020’de Twitter’da her gün 40 milyon tweet yayımladı. Türklerin sosyal medya uygulamasında en çok paylaşımda bulunduğu tarih ise 60 milyon tweetle 14 Aralık oldu.

Milliyet’ten Ali Eyüboğlu tarafından incelenen raporda dünya genelindeki toplam paylaşımların yüzde 27’sini pozitif paylaşımların, yüzde 22’sinin ise negatif paylaşımların oluşturduğu belirtildi. Türkiye’de ise toplam paylaşımların yüzde 22’si pozitif, yüzde 42’si negatif, yüzde 36’sı ise nötr oldu.

Twitter 2020’de En Çok Konuşulan Olaylar