Türklerin Attığı Tweetler Araştırıldı: Negatif Tweetler Yükselişte!

Adba Analytics’in The Brand Age dergisi için hazırladığı istatistiksel rapor içerisinde Türklerin attığı tweetler hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi. Bu bilgiler, Türk Twitter kullanıcılarının genellikle pozitif tweet yerine negatif tweetler atma eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı.
“Sosyal Medyada 2020’nin En Çok Konuşulanları” başlığında yayımlanan rapor ayrıyeten 2020’de Türkiye gündeminde en çok yer alan konuları da içeriyor.
2020’de Türklerin Attığı Tweetler Genellikle Negatif Tweetlerden Oluştu
Adba Analytics tarafından hazırlanan ve The Brand Age tarafından yayımlanan bir rapor, 2020 yılında Türk Twitter kullanıcılarının sosyal medya platformunda en çok konuştuğu konuları ve ne tür tweetler paylaştığını ortaya çıkardı.
2020 yılında Türkiye’de toplamda 2.135 milyar tweet paylaşıldı. Toplam tekil kullanıcı sayısı 180 milyondu. Sosyal medya platformuna Türk kullanıcılar tarafından 15 milyar kez erişim sağlandı. Twitter, geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’den toplamda 4 trilyon görüntüleme aldı. Türk kullanıcılar, 2020’de Twitter’da her gün 40 milyon tweet yayımladı. Türklerin sosyal medya uygulamasında en çok paylaşımda bulunduğu tarih ise 60 milyon tweetle 14 Aralık oldu.
Milliyet’ten Ali Eyüboğlu tarafından incelenen raporda dünya genelindeki toplam paylaşımların yüzde 27’sini pozitif paylaşımların, yüzde 22’sinin ise negatif paylaşımların oluşturduğu belirtildi. Türkiye’de ise toplam paylaşımların yüzde 22’si pozitif, yüzde 42’si negatif, yüzde 36’sı ise nötr oldu.
Twitter 2020’de En Çok Konuşulan Olaylar
- COVID-19: Yeni tip koronavirüs hakkında 69 milyondan fazla tweet atıldı.
- Ayasofya’nın ibadete açılması: 7 milyondan fazla tweet atıldı.
- İzmir Depremi: 2020 yılının en çok konuşulan konularından biri olan İzmir depremi hakkında Türk kullanıcılar 3 milyondan fazla tweet paylaştı.
- Elazığ Depremi: İzmir depreminden sonra en çok konuşulan konu Elazığ depremi oldu. Bu deprem hakkında 2 milyon tweet atıldı.
- Süleyman Soylu’nun istifa kararı: 963 tweet atıldı.
- Avustralya Yangınları: 676 bin tweet atıldı.
- ABD Başkanlık Seçimleri: 521 bin tweet atıldı.
- Kasım Süleymani’nin Öldürülmesi: 452 bin tweet paylaşıldı.
- PSG-Başakşehir maçının ardından gelen #NotoRacism paylaşımlarının sayısı 448 bini geçti.
- Berat Albayrak’ın istifa etmesi: 393 bin tweet atıldı.
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