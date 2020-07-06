TurkNet Çöktü Mü? TurkNet İnternet Neden Yok? İşte Detaylar

TürkNet çöktü mü? Türkiye'de oldukça fazla tercih edilen bir internet servis sağlayıcısı olan TurkNet, bugün bir kesinti ile karşı karşıya kaldı. Saatlerce internet erişimi sorunu çeken Turknet, aynı zamanda uygulama erişimini de sağlayamadı.

TurkNet İnternet Ne Zaman Düzelecek?

Ülkemizde en uygun ve en hızlı internete sahip olmak istediğinizde, akla ilk gelen firma olan TurkNet, olumlu ve olumsuz yönleri ile sürekli eleştiri konusu oluyor. Sunduğu internet her ne kadar ucuz ve hızlı olsa da, müşeri hizmetleri kısmında bir sıkıntı var.

Bugün yaşanan kesintinin ardından kullanıcılar destek istediler. Ancak TurkNet'e hiçbir platformdan erişim sağlanamadı. Ne telefonlar, ne de internet sitesi fayda etmedi. Kesintinin ülke genelinde olması, Twitter'da tartışmalara neden oldu.

Şirketin kullanıcılara Twitter üzerinden verdiği cevap:

Kontrollerimiz devam ediyor. Çözümlemek adına elimizden gelen her şeyi sağlıyoruz. — TurkNet Destek (@TurkNetDestek) July 6, 2020

** Şu anda sorun bazı kullanıcılarda düzeldi. Bazılarında ise devam etmekte.

Sorunun neden kaynaklandığına dair TurkNet tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Sorunun kısa süre içerisinde düzeleceğini umuyoruz.