TurkNet Dün Geceki Kesinti Hakkında Açıklama Yaptı

TurkNet dün gece Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi hakkında açıklama yaptı. @TurkNetDestek adlı Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda "Sizi yolda bıraktıysak özür dileriz." cümlesi dikkat çekti.

TurkNet Dün Gece Neden Kesildi?

TurkNet'in dün gece tüm Türkiye'de hizmet verememesinin sebebinin elektrik arızası olduğu ortaya çıktı. TurkNet açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Değerli Turknet'liler, 21 Mayıs 2019 gecesi, saat 00:10 - 00:50 saatleri arasında müşterilerimizin önemli bir kısmına hizmet veremedik. Ekiplerimiz hızla çalışarak sorunu kısa bir sürede çözdüler. Ne yazık ki az sayıda müşterimiz sabahın erken saatlerine kadar aralıklarla sorun yaşamaya devam ettiler. Bu kesinti sizi de etkilediyse, filminizin yarısında kaldıysanız, oyunda tam kazanırken hattan düştüyseniz, dersinizi bitiremediyseniz, yani dün gece sizi yolda bıraktıysak özür dileriz. Sizi zor durumda bırakmayı hiç istemezdik.

Ne oldu diye merak edenler için biraz detay; kapasite yükseltme çalışmalarımız sırasında bir elektrik arızası sebebiyle önemli bağzı ekipmanlar devreden çıktı. O sırada bir kapasite yükseltme çalışması yaptığımız için yedek sistemlerimiz devreye giremedi, bu yüzden de normalde birkaç dakika sürecek bir sorunun çözümü 40 dakikaya çıktı. Arıza boyunca paylaştığımız destek mesajlarınız için ayrıca çok teşekkürler. Halden anlayan müşterilere sahip olmak çok büyük bir ayrıcalık bizim için. Keyifli internetler."

Merhabalar, dün gece yaşanılan kesinti ile ilgili sizlere detaylı bilgi vermek istedik. Anlayışınız için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/yebbF1NEpu — TurkNet Destek (@TurkNetDestek) 21 Mayıs 2019

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