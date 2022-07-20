TurkNet İnternet Ücretine %21 Zam Geldi

TurkNet, mevcut kullanıcılarına internet ücretlerinde %21 oranında zam kararı aldığını açıkladı. Bu kararın arkasında yatan sebep kadar, mevcut kullanıcıların ne oranda etkileneceği de önem taşıyor. Daha önce geçtiğimiz ay herhangi bir zam planlamadığını belirten sevilen internet şirketi, beklenmedik bir şekilde bu ay %21'lik zam geleceğini açıkladı.

Zammın 1 Ağustos itibari ile geçerli olacağını belirten TurkNet, 139,90 TL'lik internet ücretini 169,90 TL'ye çıkarmış durumda. TurkNet zammın en büyük nedeninin port ücretlerine gelen %67'lik zammın olduğunu belirtiyor.

Burada bir diğer önemli nokta mevcut zammın, hâlihazırda TurkNet GigaFiber altyapısı kullanan kullanıcıları etkilemeyecek olması. TurkNet GigaFiber altyapısını Tüm Türkiye'ye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TurkNet Zam Kararında Port Ücretlerindeki Artışı Sebep Gösteriyor

TurkNet konuyla ilgili abonelerine göndermiş olduğu bilgilendirme mesajı şu şekilde:

"Mart ayında port ücretlerine yapılan ve 1 Haziran itibarı ile geçerli olan %67 oranındaki fiyat artışı sebebiyle kendi TurkNet GigaFiber altyapımız dışındaki hizmetlerde fiyatlarımızı güncellemek zorundayız. 1 Ağustos itibarı ile hizmetinizin yeni fiyatı 169,90 TL olacak. Biz TurkNet'lilerin özgür internete her zaman en rahat şekilde sahip olması için seçenekler arıyor, her koşulda size destek olacak çözümleri düşünüyoruz."

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