Turknet Türkiye Genelinde Çöktü!

TurkNet ülke genelinde çöktü. Turknet kullanıcıları şu anda internete bağlanamıyor. Sorun hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

TurkNet Çöktü!

TurkNet şu anda ülke genelinde hizmet vermiyor. Turknet sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Değerli müşterilerimiz, şu anda Türkiye genelinde bir sorun yaşanmaktadır. Sorunu çözmek adına çalışmalarımız devam etmektedir. Sorunu çözer çözmez size tekrar bilgi vereceğiz." Sorunun ne olduğu hakkında bir bilgi paylaşılmadı. TurkNet'ten hizmet alan kullanıcılar internete erişim sorunu yaşıyor.

Şu an TurkNet müşterilerine hizmet veremiyor. Sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini tahmin etmekteyiz. Hatırlarsınız ki TurkNet geçtiğimiz günlerde de çökmüştü ve çökmenin sebebinin elektrik arızası olduğu açıklanmıştı. Şu an yaşanan sorunun neden kaynaklandığı hakkında bir bilgi yok. TurkNet'in açıklamalarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler TurkNet'in çökmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? TurkNet'e erişim sorunu yaşıyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!