TurkNet, Ülke Genelinde Altyapı Çalışması Yapacak! İnternetiniz Kesilebilir

Son dönemde internet servis sağlayıcıları arasında oldukça revaçta olan TurkNet, ülke genelinde internet altyapı çalışması yapacak. Çalışmalar sırasında internetinizde kesintiler yaşanabilir.

TurkNet'in resmi Facebook sayfası üzerinden yapılan açıklamada, bu gece 00.00’dan itibaren yaklaşık 8 saat sürecek bir altyapı çalışması yapılacağı kullanıcılarla paylaşıldı. TurkNet açıklamasında şu sözlere yer verdi;

"Değerli TurkNet'li, Bu gece 00.00’dan itibaren yaklaşık 8 saat sürecek bir altyapı çalışması yapılacaktır. Bu altyapı çalışması sırasında bazı müşterilerimizin internet ve telefon hizmeti kesilecektir. Etkilenecek müşterilerimize SMS ve e-mail ile bilgi verdik. Çalışmanın 05.04.2019 sabah 08.00 itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Lütfen bu süre içinde modem ayarlarınızı değiştirmeyin ve modem resetleme işlemi yapmayın. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla."

TurkNet'in bu altyapı çalışmasını nerede ve ne şekilde yapacağı bilinmiyor. Eğer TurkNet abonesi iseniz altyapı çalışmaları boyunca kısa süreli kesintiler yaşayabilirsiniz. Konu hakkında TurkNet yetkililerinden bir açıklama gelirse sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın!

Sizler TurkNet'in ülke genelinde yapacağı internet altyapı çalışması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce TurkNet ilerleyen günlerde bir sürpriz yapabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!