TurkNet Yeni Reklam Kampanyasını Yayınladı

TurkNet, yeni reklam kampanyasını tüm dijital ortamlarda başlattı. Şimdilik iki yeni reklam filminin yayınlandığı kampanya ile kullanıcılara TurkNet’in, internet sektörüne getirdiği farklı bakış açısı anlatılmakta.

TurkNet'ten İki Yeni Yeni Reklam Filmi

Utopic Farm imzası taşıyan yeni reklam kampanyasının tüm kullanıcıları hedef alan filmlerde internet hizmeti için mecburen ödemek zorunda kaldığımız bedeller hayatın içinden örneklerle aktarılmakta.

Birinci filmde bir düğünde geçen senaryoda garsonun bıçak kesmiyor bahanesiyle damadı sürekli para vermeye mecbur bırakıyor ve TurkNet’te böyle şeyler olmadığının mesajı veriliyor.

İkinci reklam filmi ise TurkNet’in çok önemsediği oyunculara yönelik. Bir oyuncu oyunda hayatta kalabilmek için karşı tarafa fazla bedeller ödemek zorunda bırakılıyor ve gönülsüzce fedakarlık yapmak mecburiyetinde kalıyor.

TurkNet’te böyle şeyler olmayacağının altı "Doğrusu Neyse, Bizde O!" sloganıyla çiziliyor ve TurkNet’in kotasız, sınırsız yüksek hızlı interneti uygun fiyata sunan bir operatör olması vurgulanıyor.

Kullanıcıların yüzde 20’ye yakın kısmına santrallerde kurduğu kendi aktif altyapısıyla hizmet veren TurkNet, bu bölgelerde 100 Mbps’e kadar indirme ve altyapının desteklediği en yüksek yükleme hızında taahhütsüz ve kotasız interneti, her yöne 1.000 dakika konuşma ile ayda 75,99 TL’ye sunmakta.

Aktif altyapı olmayan bölgelerde ise aynı fiyata 35 Mbps’e kadar indirme ve 3 Mbps’e kadar yükleme hızı alınabiliyor. Bu bölgelerde hizmet alan kullanıcılar altyapı destekliyorsa santrale olan uzaklıklarına göre 50-75 veya 100 Mbps indirme ve 4 Mbps’e kadar yükleme hızında interneti ise ayda sadece 10 TL farkla kullanabiliyor.

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