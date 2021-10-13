TURKOVAC 3. Doz Çalışması İçin 3000 Gönüllü Aranıyor: Şartları Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC 3. Doz çalışması ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, yerli koronavirüs aşısının üçüncü doz çalışması için 3000 gönüllü arandığını duyurdu. Peki, TURKOVAC'a gönüllü olmak için hangi kriterlere sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

TURKOVAC 3. Doz Çalışması İçin Gönüllüler Aranıyor

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC isimli koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yerli COVID-19 aşısının üçüncü doz çalışması için 3000 gönüllü arandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamaya göre üçüncü doz çalışmasına gönüllü olarak katılmak için sahip olunması gereken kriterler şu şekilde:

2 doz aşı yaptırmış olmak

Yeni tip koronavirüs geçirmemiş olmak

18-59 yaş arasında olmak

Bakan Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca "Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun, TURKOVAC seri üretime geçsin" ifadesinin yer aldığı bir görsel paylaştı. Görselde yer alan bilgilere göre hatırlatma dozunu TURKOVAc ile olmak isteyen vatandaşlar "enabiz.gov.tr" internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Konu ile ilgili detaylı bilginin ALO 184 hattından alınabileceği belirtildi. Aşılar, şehir hastaneleri başta olmak üzere 41 merkezde yapılacak.

Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli! pic.twitter.com/HubUjj7xYr — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 13, 2021

mRNA Aşılarının Yan Etkileri Araştırıldı

14 Aralık 2020'den bu yana her hafta ABD'li milyonlarca insanın yeni tip koronavirüse karşı mRNA aşısı olmadan önce ve sonraki sağlık durumu takip edildi. Bir doz mRNA aşısı olan 6,2 milyon kişi ile iki doz olan 5,7 milyon kişinin sağlık durumunu inceleyen araştırmacılar, ciddi yan etkilerden herhangi birini tespit edemedi.

Çalışma kapsamında henüz aşı olmamış kişiler ve 3 hafta gibi bir süreden daha önce aşı olmuş kişilerin durumu karşılaştırıldı. Aşılarını son birkaç hafta içinde yaptıranlarda herhangi bir ciddi etki gözlemlenmedi.