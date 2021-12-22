TURKOVAC Aşısı İçin Acil Kullanım İzni Çıktı!

TURKOVAC aşısı ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte yerli koronavirüs aşısı için acil kullanım izni çıktı. Peki, acil kullanım izni ne anlama geliyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu zamana kadar toplamda 276 milyon kişiye COVID-19 bulaştı ve 5,37 milyon kişi hayatını kaybetmesine sebep oldu. Salgını sonlandırmak için ise uzun bir süredir dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları yapılmaya devam ediyor.

TURKOVAC Aşısı Acil Kullanım Onayı Aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yerli COVID-19 aşısının acil kullanım onayı için başvuru yapıldığını duyurmuştu. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC isimli yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Milliyet'teki habere göre yerli COVID-19 aşısına acil kullanım izni verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te aşının seri üretime başlamasına ilişkin detayları açıklayacak.

Geliştirilen yeni tip koronavirüs aşılarının yaygın olarak kullanılmaya başlanabilmesi için acil kullanım onayları büyük bir öneme sahip. Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, yıl bitmeden aşının yaygın kullanımına geçmeyi umut ettiklerini söylemişti.

TURKOVAC Aşısı Hastaneye Yatışı Önlüyor mu?

AA'daki habere göre Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yerli koronavirüs aşısı ile ilgili yürütülen klinik çalışmaların ön sonçlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Kara, TURKOVAC ile ilgili iki grup veri üzerinden değerlendirme yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Ateş Kara, bu kapsamda ilk olarak yerli aşının etkinliğinin tespit edilmesi için bir gruba TURKOVAC, diğer gruba ise mevcut kullanılan aşının yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Kara, şu ana kadar elde edilen verilerde TURKOVAC uygulanan kişiler arasında ağır hastalanan, hastaneye ya da yoğun bakıma yatan kişinin olmadığını söyledi.

Diğer aşının uygulandığı grupta da çok ağır hastalanan olmadığını belirten Prof. Dr. Kara, COVID-19 pozitif olanların sayılarını karşılaştırdığımızda da TURKOVAC'da avantajlı olduğumuzu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Bu durumun, aşının etkinliğini, koruyuculuğunu gösterme yönünden bir avantaj olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kara, ilk verilerin çok olumlu olduğunu, verilerin tamamının detayları ile birlikte acil kullanım onayını değerlendiren komisyonlara sunulduğunu açıkladı.