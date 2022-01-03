TURKOVAC Aşısı Omicron'a Karşı Koruma Sağlıyor mu?

TURKOVAC aşısı Omicron varyantına karşı koruyor mu? Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtladı. Prof. Dr. Kara tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC, 30 Aralık itibarıyla kullanıma sunuldu. Vatandaşlar şu anda COVID-19 aşı randevusu alırken yerli aşıyı tercih edebiliyor. Peki, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, yeni COVID-19 varyantına karşı koruma sağlıyor mu?

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, AA muhabirine, merak edilen konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama ile beraber insanların kafasında oluşan bazı soru işaretleri giderilmiş oldu.

Omicron'un diğer koronavirüs varyantlarına kıyasla daha etkili olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kara, yeni varyantın çok hızlı yayılması nedeni ile büyük bir riske sahip olduğunu, bu durumun da vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasına yol açtığını söyledi.

Geçmişte Delta varyantının çok hızlı yayıldığını, bir kişinin virüsü altı kişiye yaydığını söylediklerini belirten Prof. Dr. Kara, Delta'nın hakim forma dönüşmesinin, bulunduğu coğrafyaya göre değiştiğini belirtti ve açıklamasının devamında, "Örneğin Şanlıurfa'ya girdiğinde kentteki bütün vakaların Delta'dan olma süreci 6 hafta gibiydi" dedi.

Avrupa bölgesindeki verilere göre bu sürenin Omicron'da iki ya da üç hafta olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kara, yeni koronavirüs varyantının Delta'dan yaklaşık olarak iki kat daha hızlı bir şekilde bulaştığını açıkladı.

TURKOVAC Aşısı Omicron Varyantına Karşı Etkili mi?

TURKOVAC aşısının etkinliğine yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Kara, vatandaşların yerli koronavirüs aşısına gösterdiği ilgiden ötürü memnun olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Kara, yaptığı açıklamada, mevcut verilere göre yerli COVID-19 aşısının Omicron varyantına karşı da koruma sağladığını duyurdu. Aktarılan bilgilere göre aşının ne kadar süre boyunca koruduğu hakkında henüz yeterli veri yer almıyor. İlerleyen zamanlarda aşının ne kadar koruma sağladığı ile ilgili detaylı bilgi paylaşılacaktır.