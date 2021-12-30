TURKOVAC Aşısı Kullanıma Sunuldu: 3. Doz Randevu Nasıl Alınır?

TURKOVAC aşısı kullanılmaya başlandı. Koronavirüs Bilim Kurulunun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyeleri hatırlatma dozu olarak yerli COVID-19 aşısını yaptırdı. Peki, yerli aşı yaptırmak için randevu nasıl alınır? Konuya dair tüm detaylar haberimizde.

TURKOVAC Aşısı Yaptırmak İçin Randevu Nasıl Alınır?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

MHRS internet sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşede bulunan "Randevu al" butonuna tıklayın.

Kayıtlı hesabınız ile sisteme giriş yapın.

Ekranın sol tarafında "Aşı randevusu al" seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede Sinovac ve BioNTech'in yanı sıra TURKOVAC'ı da göreceksiniz. TURKOVAC butonuna tıklayın.

Daha sonra ekranda yer alan adımları takip edin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, yerli aşının 30 Aralık tarihinden itibaren şehir hastanelerinde kullanıma sunulacağını duyurmuştu. Bugün itibarıyla aşı seçeneklerine Türk bilim insanları tarafından geliştirilen aşı da eklendi.

Aşı randevusu almak için MHRS sistemine kayıtlı değilseniz ister kayıt olabilir ister e-Devlet hesabınız ile giriş yapabilirsiniz. MHRS sistemine kayıt olmak için resmi internet sitesindeki "Üye ol" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ayrıca 182'yi arayarak da randevu alabilirsiniz.

TURKOVAC Aşısı Hastaneye Yatışı Önlüyor mu?

AA'daki habere göre Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, geçtiğimiz haftalarda yerli koronavirüs aşısı ile ilgili yürütülen klinik çalışmaların ön sonçlarına ilişkin önemli bilgiler paylaşmıştı. Prof. Dr. Kara, TURKOVAC ile ilgili iki grup veri üzerinden değerlendirme yapıldığını söylemişti

Prof. Dr. Ateş Kara, bu kapsamda ilk olarak yerli aşının etkinliğinin tespit edilmesi için bir gruba TURKOVAC, diğer gruba ise mevcut kullanılan aşının yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Kara, şu ana kadar elde edilen verilerde TURKOVAC uygulanan kişiler arasında ağır hastalanan, hastaneye ya da yoğun bakıma yatan kişinin olmadığını ifade etmişti.

Diğer aşının uygulandığı grupta da çok ağır hastalanan olmadığını belirten Prof. Dr. Kara, COVID-19 pozitif olanların sayılarını karşılaştırdığımızda da TURKOVAC'da avantajlı olduğumuzu görüyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Bu durumun, aşının etkinliğini, koruyuculuğunu gösterme yönünden bir avantaj olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kara, ilk verilerin çok olumlu olduğunu, verilerin tamamının detayları ile birlikte acil kullanım onayını değerlendiren komisyonlara sunulduğunu açıklamıştı.