TURKOVAC Aşısı Olanlarda Yan Etki Görüldü mü?

TURKOVAC aşısı ile ilgili faz 3 çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kayseri Şehir Hastanesinde faz 3 kapsamında yerli koronavirüs aşısını yaptıran kişilerde yan etki olup olmadığı açıklandı. Aşı yaptıran 36 kişide herhangi bir yan etkinin görülmediği belirtildi.

TURKOVAC Aşısı Yaptıran Kişilerde Yan Etki Görülmedi

İHA'daki habere göre TURKOVAC isimli yerli aşının faz 3 çalışması 5 merkezde devam ediyor. Çalışmanın devam ettiği beş merkezden bir tanesi olan Kayseri Şehir Hastanesinde bu zamana kadar 36 kişinin aşılandığı, 650 kişinin ise gönüllü olmak için başvurduğu açıklandı.

Yerli COVID-19 aşısını yaptıran 36 gönüllüde herhangi bir yan etkinin görülmediği ifade edildi. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Faz 3 çalışması için 650 kişinin gönüllü olmak için başvurduğunu belirten Dr. Toker, E-Nabız üzerinden aşı randevusu alır gibi başvuru yapılabildiğini söyledi. Dr. Toker, gönüllü başvurusu yapan kişilere tek tek dönüş yaptıklarını ifade etti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Kişilerin bu süreçte covid geçirip geçirmediği ya da başka bir aşıyla normal aşı takviminde aşılanıp aşılanmadığı sorgulanıyor. Akabinde herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı, aşı için bir engeli olup olmadığı planlanıp, randevu vererek hastanemize çağırıyoruz."

Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Kendi ürettiğimiz aşının tüm dünya çapında geçerlilik alabilmesi, faz-3 ve faz-4 aşamalarının güzel bir şekilde tamamlanabilmesi için bilime katkı amaçlı vatandaşlarımızı aşı gönüllüsü olmaya davet ediyorum” sözlerini kullandı.

Türkiye'de 2 Kişide Mu Varyantı Görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, ülkemizde iki kişide Mu varyantının görüldüğünü duyurmuştu. Mu isimli varyant ile ilgili yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Bakan Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı" ifadelerine yer vermişti.

TURKOVAC aşısına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bakan Fahrettin Koca, seri üretime en geç 1,5-2 ay içerisinde geçmek istediklerini belirtmişti ve "Hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim" ifadelerini kullanmıştı.