TURKOVAC Aşısının Acil Kullanım Onayı İçin Başvuru Yapıldı

TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı için başvuru gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

TURKOVAC Aşısının Acil Kullanım Onayı Alacak

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu zamana kadar toplamda 259 milyon kişiye COVID-19 bulaştı ve 5,17 milyon kişi hayatını kaybetmesine sebep oldu. Salgını sonlandırmak için ise uzun bir süredir dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları yapılmaya devam ediyor.

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC isimli yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. DHA'daki habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli COVID-19 aşısının acil kullanım onayı için başvuru yapıldığını duyurdu.

Çok sayıda vatandaş TURKOVAC isimli yerli koronavirüs aşısının ne zaman kullanımaya başlanacağını uzun bir süredir merak ediyordu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile birlikte merak edilen soru yanıtlandı. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, yıl bitmeden aşının yaygın kullanımına geçmeyi umut ettiklerini söyledi.

Tam Kapanma Olacak mı?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile kısıtlamaların gelip gelmeyeceğine yönelik sorulan soruya yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de yeni dönemde biz kapatmalarla salgın yönetimi düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni dönemde kapatma kısıtlamasını düşünmediklerini söyleyen Bakan Koca, kişisel tedbirleri özellikle COVID-19 aşısını son derece önemsediklerinin altını çizdi. Herkesin aşı olmasının önemli olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Yer yer yanlış algı ile '2 aşı neden korumuyor' deniliyor" sözlerine yer verdi.

Difteri, boğmaca ve tetanozun beş kez yapıldığını hatırlatan Bakan Koca, "Hepatit 1 kere mi yapılıyor? Covid aşısı olunca '1 tane niye korumuyor' diyoruz. Aşının da koruyuculuk süresi var 6 ay oluyor, 8 ay oluyor" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgınında birçok ilacın kullanıldığını söyleyen Bakan Fahrettin Koca, Molnupiravir ile ilgili iznin alındığını ve bazı ülkelerin sipariş verdiğini söyledi. İlacın üretimini birden fazla merkezde yapmak istediklerini ifade eden Bakan Koca, vatandaşı ücretsiz olarak bu ilaç ile buluşturmayı amaçladıklarını belirtti ve bu sürecin uzun olmayacağını altını çizdi.