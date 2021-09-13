Turkovac Faz-3 Denemelerine Bir Ülke Daha Katıldı

TURKOVAC'ın faz 3 denemeleri Kırgizistan'da da yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından gelen açıklama sonrasında, TURKOVAC'ın faz 3 denemelerinin başka ülkelere de sıçradığı ifade edildi.

Kırgızistan'daki görüşmelerinin ardından Türkiye'ye dönüş yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli Covid-19 aşısıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yerli aşı TURKOVAC'ın faz 3 çalışmaları için Kırgızistan ile anlaştıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yapılan görüşme sonrasında, Turkovac aşısıyla ilgili faz-3 denemeleri Kırgızistan'da da yürütüleceği kararına varıldı.

TURKOVAC faz 3 denemeleri Kırgizistan'da yürütülecek

Caparov ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Oktay, "Yerli aşımızı sadece milletimizin değil, tüm insanlığın hizmetine sunmak adına aralıksız gayret sarf ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Pakistan, Azerbaycan, Arjantin, Kolombiya ve Polonya başta olmak üzere pek çok ülke ile de faz 3 çalışmalarının yürütülmesi konusunda görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TURKOVAC'ın tüm dünyada kullanılan bir aşı olmasını istediklerini ifade etti.

"Pakistan, Azerbaycan, Arjantin, Kolombiya ve Polonya başta olmak üzere pek çok ülke ile de Faz 3 çalışmalarının yürütülmesi konusunda görüşmeler sürüyor. Yerli aşımız TURKOVAC ile edindiğimiz bu tecrübeyle diğer yerli aşı çalışmalarımızda da uluslararası anlamda hızla yol alacağız. TURKOVAC, acil kullanım onayı için başvuru aşamasına giderek yaklaşıyor. Diğer yandan VLP türündeki aşımız da Faz 3 başvuru aşamasına geldi. Seri üretim için kapasite artırım çalışmalarımız bir yandan sürüyor. İlgili kurumlarımız mevcutta aşı üretim kapasitesi olan özel sektör firmalarımızla kapasite artışı için yakın çalışıyorlar ve teknik ve mali destek veriyorlar."

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." demişti.

Aşının isminin geldiği TURKO, direkt olarak Türk kelimesinin değiştirilmiş hali olarak ön plana çıkıyor. VAC ifadesi ise İngilizce "vaccine" yani aşı kelimesinin kısaltılmış halini ifade ediyor. Kısaca aşının ismi, Türk ve Aşı kelimelerinin bir araya getirmesinden oluşuyor.