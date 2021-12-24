Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Turkovac mı Sinovac mı Daha Etkili?
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan TURKOVAC Sinovac'tan daha etkili açıklaması geldi.
Yerli aşı TURKOVAC Sinovac'tan daha etkili. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz tarafından verilen demeçte, TURKOVAC hakkında merak edilenler ele alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yerli COVID-19 aşısının acil kullanım onayı için başvuru yapıldığını duyurmuştu. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC isimli yeni tip koronavirüs aşısı için acil kullanım izni verildi.
Geliştirilen yeni tip koronavirüs aşılarının yaygın olarak kullanılmaya başlanabilmesi için acil kullanım onayları büyük bir öneme sahip. Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, yıl bitmeden aşının yaygın kullanımına geçmeyi umut ettiklerini söylemişti.
Yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım izni almasından sonra Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz bazı açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, "Turkovac'ın ülkemizde uygulanan diğer inaktif aşı olan Sinovac'a göre daha etkin olduğu ortaya koyuldu." dedi.
Yerli aşı TURKOVAC Sinovac'tan daha etkili
Erciyes Üniversitesinde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli öncülüğünde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen TURKOVAC'ın yaygın kullanımına başlanması planlanıyor.
İnaktive virüs aşısı olduğu belirtilen TURKOVAC, güvenlik ve etkililik yönünden oldukça etkin ve hatta ülkemizde uygulanan diğer inaktive aşı Sinovac'a göre daha etkin olduğunu göstermiş durumda.
Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "TURKOVAC olmuş grupta ağır hastalık ve ölüm vakasıyla da karşılaşılmaması oldukça sevindirici bir gelişme." şeklinde konuştu.
TURKOVAC Aşısı Olan Kişilerin Durumu Açıklandı
TURKOVAC aşısı yaptıran gönüllülerin durumu belli oldu. Peki, yerli COVID-19 aşısı ağır hastalığa karşı koruyor mu? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof.
Çocuklara TURKOVAC uygulanması hakkında da bazı bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Kayıpmaz, şu anda uygulanan acil kullanım onayının 18 yaş ve üstü bireylerin katıldığı klinik çalışmaların neticesinde elde edildiğini aktardı.
"Bununla ilgili 12-18 yaş arasının veya 5-11 yaş arasının dâhil edildiği çalışmalar yapılıp ona dair veriler elde edildiğinde bu sorunun yanıtını verebiliriz." dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın dikkat çeken diğer ifadeleri ise şu şekilde sıralandı:
"Bu çalışma Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı çalışmalardan biriydi. DSÖ tarafından da acil kullanım onayı aldığında yurtdışına çıkarken eğer varılacak ülke inaktif aşıyı ve bizim TURKOVAC aşımızı kabul ediyorsa bu anlamda bir sorun olmayacak. Bu ilerleyen günlerde gündeme gelecek konu başlıklarından biri.
Şu ana kadar hiç aşı olmamış ve yerli aşıyı bekleyen bir kesim vardı onlar için primer aşılama şeklinde uygulanabilecek bir aşı. Ama sadece bu değil, 2 doz Sinovac olmuş kişilere 3'üncü doz hatırlatma aşısı şeklinde de uygulanabilir. Bunun dışında şu anda çalışmaları başlayacak olan 2 doz mRNA aşısının ardından hatırlatma dozu olarak TURKOVAC uygulanabilir mi sorusuna cevap vermek amacıyla da yakın zamanda bir klinik çalışma yapılacak. Burada da primer aşılamada da konumlandırılabilir."
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