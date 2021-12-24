Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: Turkovac mı Sinovac mı Daha Etkili?

Yerli aşı TURKOVAC Sinovac'tan daha etkili. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz tarafından verilen demeçte, TURKOVAC hakkında merak edilenler ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yerli COVID-19 aşısının acil kullanım onayı için başvuru yapıldığını duyurmuştu. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC isimli yeni tip koronavirüs aşısı için acil kullanım izni verildi.

Geliştirilen yeni tip koronavirüs aşılarının yaygın olarak kullanılmaya başlanabilmesi için acil kullanım onayları büyük bir öneme sahip. Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, yıl bitmeden aşının yaygın kullanımına geçmeyi umut ettiklerini söylemişti.

Yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım izni almasından sonra Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz bazı açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, "Turkovac'ın ülkemizde uygulanan diğer inaktif aşı olan Sinovac'a göre daha etkin olduğu ortaya koyuldu." dedi.

Yerli aşı TURKOVAC Sinovac'tan daha etkili

Erciyes Üniversitesinde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli öncülüğünde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen TURKOVAC'ın yaygın kullanımına başlanması planlanıyor.

İnaktive virüs aşısı olduğu belirtilen TURKOVAC, güvenlik ve etkililik yönünden oldukça etkin ve hatta ülkemizde uygulanan diğer inaktive aşı Sinovac'a göre daha etkin olduğunu göstermiş durumda.

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "TURKOVAC olmuş grupta ağır hastalık ve ölüm vakasıyla da karşılaşılmaması oldukça sevindirici bir gelişme." şeklinde konuştu.

Çocuklara TURKOVAC uygulanması hakkında da bazı bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Kayıpmaz, şu anda uygulanan acil kullanım onayının 18 yaş ve üstü bireylerin katıldığı klinik çalışmaların neticesinde elde edildiğini aktardı.

"Bununla ilgili 12-18 yaş arasının veya 5-11 yaş arasının dâhil edildiği çalışmalar yapılıp ona dair veriler elde edildiğinde bu sorunun yanıtını verebiliriz." dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın dikkat çeken diğer ifadeleri ise şu şekilde sıralandı: