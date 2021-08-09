TURKOVAC Varyant Test Sonucu Açıklandı: %100 Etkili

TURKOVAC'ın varyant test sonucu yüzde 100 etkili olduğunu gösteriyor. TURKOVAC aşısının faz-3 çalışmalarında olduklarını ifade eden TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, İngiliz varyantı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Erciyes Üniversitesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü olan Özdarendeli, salgının dünyayı etkilediğini söyledi.

TURKOVAC aşısının faz-3 çalışmalarında olduğunu ifade eden Özdarendeli, "TURKOVAC aşısı 3. faza yeni geçti. Şimdi son aşaması olan, yani kullanım onayı almadan önceki son aşama Faz-3, binlerce gönüllüde denenmesi gereken bir aşama. Şu anda Faz-3 aşamasınayız" dedi.

TURKOVAC'ın varyant test sonucu yüzleri güldürdü

Özdarendeli'nin açıklamasında İngiliz varyantına da değinildi. İngiliz varyantına karşı yapılan çalışmaya göre TURKOVAC aşısı yüzde 100 etkili. "(TURKOVAC'ın) transferik farelerde yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta varyantı ile ilgili çalışmalar sürüyor." şeklinde konuştu.

TURKOVAC aşısının son faz çalışmalarında 18-55 yaş grubunda çalıştıklarını ifade eden Başkan Özdarendeli, 55 yaş üstü için çalışmaların yapılması gerektiğine işaret etti. 12-18 yaş grubunda ise faz-3'ün sonuçlarına göre çalışmaların gönüllü bireylerde devam edeceğini vurguladı.

Özdarendeli, "Faz-3 aşamasında belli bir istatistiğe ulaşmak lazım. Aynı zamanda belirli aşılanan ve aşılanmayan gruplar arasındaki farkın belirli bir oranda yakalanması lazım. O oran yakalanana kadar devam edecek. Aynı zamanda Faz-3 tüm çalışmalarının sadece ülkemizde değil, birkaç yurt dışı merkezli de yapılması düşünülüyor ama ben yıl sonuna kadar olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi Müdürü yeni bir pandemi dalgasının yaşanıp yaşanmayacağı konusunda şunları söyledi: