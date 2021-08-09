TURKOVAC Varyant Test Sonucu Açıklandı: %100 Etkili
TURKOVAC'ın varyant test sonucu yüzleri güldürdü. TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Aykut Özdarendeli'ne göre yerli aşı İngiliz varyantına geçit vermiyor.
TURKOVAC'ın varyant test sonucu yüzde 100 etkili olduğunu gösteriyor. TURKOVAC aşısının faz-3 çalışmalarında olduklarını ifade eden TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, İngiliz varyantı üzerinde çalıştıklarını söyledi.
TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Erciyes Üniversitesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü olan Özdarendeli, salgının dünyayı etkilediğini söyledi.
TURKOVAC aşısının faz-3 çalışmalarında olduğunu ifade eden Özdarendeli, "TURKOVAC aşısı 3. faza yeni geçti. Şimdi son aşaması olan, yani kullanım onayı almadan önceki son aşama Faz-3, binlerce gönüllüde denenmesi gereken bir aşama. Şu anda Faz-3 aşamasınayız" dedi.
TURKOVAC'ın varyant test sonucu yüzleri güldürdü
Özdarendeli'nin açıklamasında İngiliz varyantına da değinildi. İngiliz varyantına karşı yapılan çalışmaya göre TURKOVAC aşısı yüzde 100 etkili. "(TURKOVAC'ın) transferik farelerde yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta varyantı ile ilgili çalışmalar sürüyor." şeklinde konuştu.
TURKOVAC aşısının son faz çalışmalarında 18-55 yaş grubunda çalıştıklarını ifade eden Başkan Özdarendeli, 55 yaş üstü için çalışmaların yapılması gerektiğine işaret etti. 12-18 yaş grubunda ise faz-3'ün sonuçlarına göre çalışmaların gönüllü bireylerde devam edeceğini vurguladı.
DSÖ'den Uzun Süren Koronavirüs Hakkında Endişelendiren Açıklama!
Uzun süren koronavirüs, salgının en gizemli yönlerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzun süre boyunca geçmeyen COVID-19 vakaları ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.
Özdarendeli, "Faz-3 aşamasında belli bir istatistiğe ulaşmak lazım. Aynı zamanda belirli aşılanan ve aşılanmayan gruplar arasındaki farkın belirli bir oranda yakalanması lazım. O oran yakalanana kadar devam edecek. Aynı zamanda Faz-3 tüm çalışmalarının sadece ülkemizde değil, birkaç yurt dışı merkezli de yapılması düşünülüyor ama ben yıl sonuna kadar olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi Müdürü yeni bir pandemi dalgasının yaşanıp yaşanmayacağı konusunda şunları söyledi:
"Domuz gribi salgını vardı, Ebola salgını vardı Afrika kıtasında. Bunların hepsi viral kökenli. Maalesef dünyadaki yanlış politikalarla ekolojik dengede bozulmalar oldu. Bu yüzden doğadaki canlılar, özellikle yaban hayatıyla insanların biraz daha iç içe girmesiyle yaban hayatıyla çok daha yakın olan toplumlarda zaten zorunluluktan bu hastalıklar çıkıyor.
Bir coğrafyadan bir coğrafyaya çok rahat gittiğimiz bir çağ. Bu nedenle bir yerde çıkan bir olay sadece orayla sınırlı kalmıyor ve bütün dünyaya yayılıyor. O yüzden bundan sonraki süreçlerde de bu tür pandemilerin olma olasılığı oldukça yüksek."
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