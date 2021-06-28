Türksat 5A Hizmete Hazır Hale Geldi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen törende Türksat 5A hizmetinin hazır hale geldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5A isimli haberleşme uydusunun hizmet vereceği bölgeleri de açıkladı.

Türksat 5A Hizmeti Hangi Bölgelerde Faaliyet Gösterecek?

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Türksat yerleşkesinde tören düzenlendi. Hürriyet'teki habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören esnasında Türksat 5A ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı.

Türksat 5A'nın ocak ayında Falcon 9 ile uzaya fırlatıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uydunun uzun bir test çalışmasının ardından servis sağlamaya hazır hale geldiğini açıkladı. Türksat 5A uydusunun manevra ömrünün 35 yıl olarak hesaplandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türksat 5A ile mevcut uydularımızı yedekliyor, yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uydumuz Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecek. Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda" ifadelerini kullandı.

Türksat 5B uydusu ile ilgili testlerin devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu uydumuzu yılın son çeyreğinde Falcon 9 ile uzaya göndermek hedefimiz. Faydalı yük kapasitesi tüm uyguların tamamından fazla olacak 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunması açısından önemli olan 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı ön görülmektedir" sözlerini kullandı. Paylaşılan bilgilere göre test aşamasındaki Türksat 6A uydusu, önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsayan alanda TV ve haberleşme hizmeti verecek" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti: