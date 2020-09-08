Türksat 5A, SpaceX Tarafından Yörüngeye Gönderilecek! İşte Açıklama

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından yapılan açıklamada Türksat 5A uydusunun SpaceX tarafından uzaya gönderileceği söylendi. İşte merak edilen detaylar.

Türksat 5A Uydusu SpaceX ile Uzaya Gönderilecek

Türksat AŞ tarafından yaptırılan uydunun 31 derece doğu lokasyonuna atılacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderilecek. Uydu konusunda dikkat çekmek hem de uzay bilimine olan merakın artmasına destek olmak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Twitter üzerinden 10 soruluk yarışma başlatıldı. Sorulara doğru cevap veren kullanıcılar arasında 13 Eylül'de yapılacak çekilişle sürpriz hediyeler verilecek."

Sizler Türksat 5A uydusunun SpaceX ile yörüngeye gönderilecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!