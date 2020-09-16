Türksat 5A Uydusu Ne Zaman Fırlatılacak? İşte Tüm Merak Edilenler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun ne zaman fırlatılacağını açıkladı. Türksat 5A uydusu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

Türsat 5A Uydusu Ne Zaman Fırlatılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun 2 Ekim'de teslim alınacağını ve 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını söyledi. Karaismailoğlu açıklamasında "Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak" dedi.

SpaceX şirketi tarafından uzaya gönderilecek olan Türksat 5A uydusunun yapımına Airbus D&S tarafından devam edilmekte. Uydu 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak. Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş 3,5 ton ağırlığa sahip olan Türksat 5A uydusu Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılacak.

Türksat 5A uydusunun yörünge görev süresinin 15 yılın üzerinde olması bekleniyor.

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