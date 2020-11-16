Türksat 5A ve 5B uyduları hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Hürriyet'in aktardığı habere göre Türksat 5A ve 5B uydularına uzay sigortası yapılacak. Peki nedir bu uzay sigortası? Hangi şirket uzay sigortası yapacak? Merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

Türksat 5A ve Türksat 5B Uyduların Uzay Sigortası

Türkiye Sigorta tarafından Türksat 5A ve Türksat 5B uydularına uzay sigoratası yapılacağı bilgisi gündeme geldi. Hürriyet tarafından edinilen bilgiye göre, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen arasında bir protokol imzalanacak ve 5A ve 5B Türkiye Sigorta güvencesi altına alınacak.

Uyduların üretim aşamasından yörüngeye gittikten sonraki bir yıla kadar olan süreci üretici şirket tarafından sigortalanırken, sigorta poliçesinin sona ermesinin ardından yörünge faaliyetleri esnasında yaşanabilecek aksaklıklara yönelik hakları ise bu yıl ilk defa Türkiye Sigorta tarafından korunacak

Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Türksat 5A ve Türksat 5B Uyduları Ne Zaman Fırlatılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının ne zaman fırlatılacağı bilgisi paylaşıldı. Karaismailoğlu açıklamasında "5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz" dedi.

Türksat 5B uydusu ile internet hızında çok yükseklere çıkılacağı söyleniyor. İlgili haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SpaceX şirketi tarafından uzaya gönderilecek olan Türksat 5A uydusunun yapımına Airbus D&S tarafından devam edilmekte. Uydu 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak. Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş 3,5 ton ağırlığa sahip olan Türksat 5A uydusu Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılacak. Türksat 5A uydusunun yörünge görev süresinin 15 yılın üzerinde olması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türksat AŞ tarafından yaptırılan uydunun 31 derece doğu lokasyonuna atılacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderilecek."