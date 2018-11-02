Türksat 5A ve Türksat 5B'nin Fırlatılma Tarihleri Belli Oldu

Uydu üreticilerinin buluştuğu en büyük toplantılardan bir tanesi olan Global Satellite Show, önemli üreticilere ev sahipliği yaptı. Uydu teknolojilerine dair fikirlerin ve tasarımların paylaşıldığı etkinlikte, Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının fırlatılma tarihi de açıklandı.

Küresel Uydu Ekosisteminin Türkiye’deki buluşma noktası Global Satellite Show dördüncü kez kapılarını açtı. 1-3 Kasım 2018 tarihlerinde Türksat’ın stratejik partnerliği ve TRT’nin iletişim sponsorluğu ile İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuarın açılışı, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın canlı yayın bağlantısı ve T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, RTÜK Başkanvekili Esat Çıplak ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İkinci kez düzenlenen etkinlik bu yıl farklı detaylara sahne oldu. İlk kez Broadcast Eurasia etkinliği de Global Satellite Show içerisinde düzenlenirken, konuşmalar sırasında birçok canlı bağlantı yapıldı. Yapılan ilk bağlantı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı UMUT gemisine yapıldı. Geminin görevine dair bilgi alınırken, canlı uydu bağlantısının kalitesi gösterilmiş oldu.

Türksat 5A ve Türksat 5B fırlatılma tarihleri

Etkinliğin katılımcıları arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türksat 5A ve Türksat 5B fırlatılma tarihleri konusunda beklenen açıklamayı yaptı. Turhan, “Uydu ve yayıncılık alanındaki çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu vizyonla ilk milli haberleşme uydumuz Türksat6A’yı yerli olarak imal ediyoruz. 6A uydumuz Ankara-Kahramankazan’daki tesislerimizde tamamen yerli olarak kendi mühendislerimizle geliştiriliyor. Türksat 5A ve 5B uydularımız ise ülkemize dünya üzerinde daha geniş bir alanda uydu yayını yapma imkanı sağlayacak. Airbus Defence and Space (D&S) firmasıyla geçen sene yaptığımız sözleşme çerçevesinde Türksat 5A ve 5B uydularımızın üretimi de süratle devam ediyor. Şu anda uydular en son kritik gözden geçirme aşamasında. Türksat 5A’yı 2020 yılında, Türksat 5B’yi de 2021 yılında uzaya fırlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin uydu çalışmalarına 1978 yılında başladığını hatırlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Enver İskurtise, “Uydu serüvenimiz Türksat'ın Gölbaşı Yerleşkesi'nde 1978 yılında kurulan ilk yer istasyonu AKA-1 ile INTELSAT üzerinden Atlantik Bölgesi uyduları kullanılarak 3 ülke ile haberleşme sağlanmasıyla başladı. 11 Ağustos 1994'te nihayet Türkiye de uzaydaki maddi varlığına kavuştu. Ülkemizin ilk uydusu Türksat 1B, Fransız Guyanası'ndan fırlatılarak uzaydaki yolculuğumuz başladı. 1996 yılında ise Türksat 1C uydusunun fırlatılmasıyla uydu filomuz güçlendi. 2001 yılında fırlatılan Türksat 2A uydusu ile Türkiye, uydu işletme kabiliyeti olan ülkeler arasında yer aldı. Bugün ne mutlu ki Türksat 3 haberleşme ve 3 gözlem uydusundan oluşan uydu filosuyla dünya liginde yer alıyor. Milli uydu ekosistemimizin geliştirilmesi, uzay ve uydu teknolojilerinin altyapısının kurulması için çalışıyoruz. Uzay Sistemleri ve Test Merkezi’nde Türksat 6A uydumuzun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Amacımız 2020 yılının sonunda Türksat 6A'nın üretimini tamamlamak” açıklamasını yaptı.